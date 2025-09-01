為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    宜蘭鬧區「燙金門牌」2日法拍 每坪最低不到10萬起標

    宜蘭羅東鎮光武街上的37.5坪公寓，以底價524萬元首拍，每坪約13萬元。（執行署宜蘭分署提供）

    2025/09/01 08:46

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市、羅東鎮各有1戶公寓、住商大樓2日將被法拍，不僅是人人愛的「燙金門牌」，地點更是鬧中取靜，其中位於羅東鎮光武街上的37.5坪公寓，以底價524萬元首拍，每坪約13萬元；宜蘭市大坡路1段的住商大樓某戶，37坪底價也僅要358萬多元，每坪不到10萬元，2戶拍賣價均遠低於行情，房仲預計競標將會相當激烈。

    宜蘭1家營造商因欠繳營所稅、勞健保等616萬多元，被移送執行法務部行政執行署宜蘭分署執行，李姓擔保人名下位在羅東鎮光武街131之3號4樓的37.5坪公寓，將被以底價524萬元法拍，平均每坪13萬多元。

    另外，宜蘭市經營保全的業者，公司欠繳健保費用超過659萬多元，張姓擔保人位在宜蘭市大坡路1段39號2樓之2的住商大樓37坪建物，被以底價358萬4千元進行特別變賣後減價拍賣，平均每坪9萬多元。

    劉姓資深房仲說，羅東這棟5層樓高公寓，屋齡約40多年，鄰近國華國中及羅東運動公園，生活機能好，依屋況而定，每坪至少都要15萬元起跳，拍賣價低於市場行情，已有不少投資客及代標公司躍躍欲試。

    他說，宜蘭市億固金門住商大樓，屋齡約31年，樓高12層、戶數113戶，靠近悅川酒店、新生國小，鬧中取靜、交通也便利，近1年平均單價每坪16.9萬元，目前拋售戶每坪開價18.42萬元，拍賣價每坪才9萬多元，相信會有許多競標者進場。

    執行署宜蘭分署表示，這次拍賣的2物件機會難得，民眾千萬不要錯過，其中1戶自住，另1戶是公司用，相對單純，拍定後就可進行點交，歡迎有興趣民眾在2日下午3點準時於宜蘭分署進行競標。

    宜蘭羅東鎮光武街131之3號4樓的37.5坪公寓，將被以底價524萬元法拍，平均每坪13萬多元。（執行署宜蘭分署提供）

    宜蘭市大坡路1段39號2樓之2的住商大樓37坪建物，被以底價358萬4千元進行特別變賣後減價拍賣，平均每坪9萬多元。（執行署宜蘭分署提供）

