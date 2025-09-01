為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    三角戀！ 嘉義醋男殺情敵致重傷 一審判7年賠136萬

    黃男（左二）去年9月犯案後，隨即被警方逮捕送辦。 （資料照）

    黃男（左二）去年9月犯案後，隨即被警方逮捕送辦。 （資料照）

    2025/09/01 08:08

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉去年9月發生一起三角戀談判破裂引發的殺人未遂案，黃男駕車衝撞情敵許男，並持球棒爆打及用空氣槍射殺對方，致許男受重傷，送醫後救回一命。許男提出刑事告訴，並請求民事損害賠償200萬元，嘉義地院一審判黃男有期徒刑7年，民事部分日前判需賠償許男136萬餘元。

    判決書指出，蔡姓女子與黃男為情侶關係，許男與蔡女有曖昧關係，為處理3方感情糾紛，去年9月7日傍晚，由蔡女開黃男所有轎車載許男，再到高鐵嘉義站載黃男前往鹿草鄉余慈爺公廟前空地談判。

    黃男要求蔡女若欲分手，就下車與許男離開，許男見狀先行下車，黃男見蔡女欲下車與許男一起離開，竟坐上駕駛座，開車將在路邊行走的許男撞倒。

    隨後黃男下車持空氣槍，朝許男頭部開數槍，俟子彈用罄，又持空氣槍槍身毆打許男頭部多下，致槍身斷裂。

    許男仍有意識欲爬行離開，黃男又上車欲倒車撞許男，蔡女到車後方阻擋行駛，黃男將蔡女強拉到車上，倒車圍住許男，又從車上拿球棒猛毆許男，並說「反正我都不想活了，多拉一個人陪我上路」，蔡女趁機從車上逃出並報警，警方獲報到場將黃男壓制送辦。

    許男有頭部出血、腰椎爆裂性骨折合併滑脫、右側肋骨骨折合併氣胸等傷勢，經送醫救回一命。

    判決書指出，許男向黃男請求賠償醫療、背架輔具及洗澡椅輔具費用、不能工作損失、精神慰撫金總計200萬元，法官審酌後，裁定以賠償136萬餘元為宜，可上訴。

