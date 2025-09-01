草屯果菜市場大火 肇禍攤商遭判刑

草屯鎮農會果菜市場去年11月13日凌晨發生火災，烈焰沖天頗為嚇人。（資料照，民眾提供）

2025/09/01 07:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮農會果菜市場去年11月凌晨突然發生火災，烈焰沖天頗為嚇人，火勢一發不可收拾，蔬果、海鮮等貨品付之一炬，冷凍櫃及裡面食品全燒毀，經火場調查，發現李姓果菜攤商的延長線肇禍，南投地院將李男以失火罪名判處拘役30日，若易科罰金折合3萬元。全案可上訴。

草屯鎮農會果菜市場，去年11月13日凌晨近1點50分起火燃燒，當時市場還沒有人，但是有不少果菜已提前運送至市場內等著拍賣交易，火一燒起來，不僅擺放在戶外的蔬果、海鮮等貨品及磅秤、貨架等燒光，多個冷凍櫃及櫃內貨品也被燒毀，停在市場附近9部貨車汽車、18部機車燒得只剩支架，農會及攤商損失慘重，果菜市場還為此休市5天。

請繼續往下閱讀...

當時初步研判是電線走火，經南投縣消防局火災原因調查鑑定，確認李姓攤商的攤位西面架子下方設有延長線，非營業時間電風扇的插頭還插在延長線，當天因電源線短路熔斷起火，才造成果菜市場火災。

南投地院法官審酌，李姓攤商使用電器設備及電源延長線裝置時疏於注意，致釀火災，造成市場及其他攤商財產損害並非輕微，且稍一不慎即有可能釀成更重大災害，因李男坦承犯行，以失火罪名判拘役30日。全案可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法