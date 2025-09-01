為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    草屯果菜市場大火 肇禍攤商遭判刑

    草屯鎮農會果菜市場去年11月13日凌晨發生火災，烈焰沖天頗為嚇人。（資料照，民眾提供）

    草屯鎮農會果菜市場去年11月13日凌晨發生火災，烈焰沖天頗為嚇人。（資料照，民眾提供）

    2025/09/01 07:55

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮農會果菜市場去年11月凌晨突然發生火災，烈焰沖天頗為嚇人，火勢一發不可收拾，蔬果、海鮮等貨品付之一炬，冷凍櫃及裡面食品全燒毀，經火場調查，發現李姓果菜攤商的延長線肇禍，南投地院將李男以失火罪名判處拘役30日，若易科罰金折合3萬元。全案可上訴。

    草屯鎮農會果菜市場，去年11月13日凌晨近1點50分起火燃燒，當時市場還沒有人，但是有不少果菜已提前運送至市場內等著拍賣交易，火一燒起來，不僅擺放在戶外的蔬果、海鮮等貨品及磅秤、貨架等燒光，多個冷凍櫃及櫃內貨品也被燒毀，停在市場附近9部貨車汽車、18部機車燒得只剩支架，農會及攤商損失慘重，果菜市場還為此休市5天。

    當時初步研判是電線走火，經南投縣消防局火災原因調查鑑定，確認李姓攤商的攤位西面架子下方設有延長線，非營業時間電風扇的插頭還插在延長線，當天因電源線短路熔斷起火，才造成果菜市場火災。

    南投地院法官審酌，李姓攤商使用電器設備及電源延長線裝置時疏於注意，致釀火災，造成市場及其他攤商財產損害並非輕微，且稍一不慎即有可能釀成更重大災害，因李男坦承犯行，以失火罪名判拘役30日。全案可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播