    首頁　>　社會

    色男台中夜店摸胸、摳下體 賠8萬換免關

    傅姓男子去年前往台中夜店消費，卻趁機對剛認識的女子摸大腿、襲胸、摳下體，台中地院法官依強制猥褻判6月，緩刑2年。（記者陳建志攝）

    傅姓男子去年前往台中夜店消費，卻趁機對剛認識的女子摸大腿、襲胸、摳下體，台中地院法官依強制猥褻判6月，緩刑2年。（記者陳建志攝）

    2025/09/01 06:59

    〔記者陳建志／台中報導〕苗栗一名傅姓男子，去年10月前往台中「X-cube」夜店，在舞池內搭訕來跳舞的女子小芸（化名），傅男接著進入包廂躺在小芸大腿上，先摸大腿內側，接著又摸胸、摳下體，小芸起身告知夜店安管並報警，傅男坦承犯行，並和小芸以8萬元達成和解，台中地院法官審理依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

    台中地檢署起訴指出，傅姓男子去年10月7日凌晨1點多，前往台中南屯的一家夜店消費，在跳舞時搭訕原本不認識的小芸，傅男隨後到包廂內，倒在小芸的大腿上，先摸她的大腿內側，接著又隔著衣服摸小芸胸部，小芸起身欲離開，傅男進一步又將手伸進小芸短裙內，隔著安全褲摳她的下體，以此方式強制猥褻得逞，小芸不甘受辱向夜店安管投訴，並報警處理。

    傅男在警詢及偵訊時，坦承未經小芸同意，觸摸她的胸部及下體，但否認違反小芸意願觸摸她的大腿，辯稱事先獲得她的同意。

    台中地院法官審理時，審酌傅男因一時情慾衝動，欠缺尊重他人身體及性自主意願觀念，而犯下強制猥褻行為，致被害人身心受創，因犯後坦承犯行，態度尚可，雙方並以8萬元成立調解，依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，緩刑2年，並須接受法治教育3場。

