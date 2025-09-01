翁撞傷2歲童刑責 重判改免囚都因年齡

陳翁無照騎車撞傷兒童後逃逸，雖未賠償和解，被高雄高分院改判免囚。（記者鮑建信攝）

2025/09/01 06:15

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳翁無照騎車肇事，因撞傷任意奔跑的2歲童，加重其刑2分之1，判處徒刑7月要關，高等法院高雄分院認為他年逾70歲，獨居又無經濟能力，並非拒絕賠償，刑度不變，但宣告緩刑3年。

警方調查，2024年6月10日端午節下午，陳翁無照騎機車行經旗山區中山路與永福街23巷交岔路口前時，明知此路段為旗山老街觀光遊憩區，卻未減速慢行，碰巧黃姓父子徒步逛街，2歲兒子擅自穿越道路被撞傷。

陳翁肇事後逃逸，黃父用手機拍到車牌號碼報案，旗山分局傳喚他到案說明，製作筆錄後，全案函送橋頭地檢署偵查、起訴。地院雖認定黃童本身有過失，但陳翁也有錯，並觸犯2罪，過失傷害罪處拘役40天，得易科罰金，另肇事逃逸因被害人兒童，加重其刑2分之1，處徒刑7月要關，他不服上訴。

高雄高分院雖認為原審量刑妥適，但陳翁已70多歲，目前獨居、無業，生活困苦，不是故意拒絕和解，入監對預防犯罪或保障社會並無助益，且再犯危險性不高，法內開恩，予以緩刑3年，期間交付保護管束，另接受法治教育3場，仍可上訴。

