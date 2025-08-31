遺憾！ 中壢火警奪5命 屋主曾申請住警器卻未安裝...

住宅用火災警報器立即探測到火災發生、即時提醒。（資料照，記者李容萍攝）

2025/08/31 23:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區龍安街巷內連棟三層住宅今日清晨發生大火，起火的3樓全面燃燒、造成1大4小共5人命喪火海，僅住二樓的葉姓屋主夫妻順利逃生。據桃園市消防局資料，該戶2019年曾在後寮里辦公處申請過1顆住宅用火災警報器並配發，但今晨火警並未聽聞警報聲，原來屋主未落實安裝、導致無法第一時間立即警示火災，因而錯失屋內人員可以及早應變、及早逃生的機會。

據了解，消防局近幾年配發的住警器，原則上皆為鼓勵申請民眾自行安裝，但配發後消防局無法確認民眾是否如實安裝。桃園中壢龍安街今晨的惡火現場未聽見警報聲，事後葉姓屋主表示當時拿到住警器後未落實安裝，導致憾事發生，錯失爭取逃生的時間。

消防局提醒，住警器依規定需安裝在寢室、廚房及樓梯，包括有寢室的樓層、通往上層樓梯最頂層，以及設於走廊，無走廊者則設於樓梯。安裝方式以裝置於天花板或樓板者，警報器下端需距離天花板或樓板60公分以內，或是裝設於距離牆面或樑60公分以上位置；若裝置於牆面，需距天花板或樓板下方15公分以上、50公分以下，以上裝設地點皆需距離出風口1.5公尺以上，並裝置於居室中心為原則。

另外，應定期自行檢視家中住警器是否裝置正確並遵行保養守則「按、擦、換」（「按」測試鈕、「擦」拭保持清潔、必要時更「換」電池）。

消防局也提到，火災類型以獨立式住宅發生次數最多，窗戶逃生已非正常管道，平時屋內建築建議挑選防火、耐燃建材、防焰窗簾地毯等材質，需於平時更加重視前端的防火措施。

桃園中壢民宅惡火造成1大4小慘死。（記者李容萍攝）

