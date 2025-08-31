「走讀」警官被勒打圓場：黃應是不小心 網諷「別人勒早就GG了」

律師提醒，千萬不要學黃國昌搭警察肩。（記者姚岳宏翻攝）

〔記者姚岳宏／台北報導〕民眾黨主席黃國昌昨在台北市舉辦的「司法改革公民走讀」活動中，一度用手勒住執勤警官脖子，之後辯稱只是「手放在肩膀上」。被他勒住脖子的中正一分局督察組長陳育健說，認為黃應是不小心跌倒才釀成此情況，「相信他沒有惡意」；不過此言讓許多員警及網友炸鍋，表示被勒脖的警官還要出面打圓場，「警察好慘」，還說如果勒住警察的是別人，不是黃國昌，早就被逮捕了，要求警方不分對象嚴正執法。

曾經是警察的石明謹貼出陳育健遭勒頸鎖喉照片，反諷「兩線三星輕鬆拿捏」，底下網友紛留言表示，「這不用送妨害公務嗎」、「換做一般人去勒兩線三的，早被一線三的壓在地上摩擦了」、「立委的特權？可以鎖喉兩線三星的警察」、「員警被侮辱了」。

還有人說，全台灣的8＋9應該都知道了，遇到警察盤查時，該如何表現出沒有惡意的搭肩膀。不過律師詹晉鑒提醒，遇到警察，不要學委員（黃國昌）跟警察有肢體接觸，一旦有碰到，「我們一般老百姓都是以妨害公務的被告、當場帶到警察局做筆錄，屢試不爽哦。」

針對民眾黨舉辦的「走讀」活動卻走鐘，黨主席黃國昌涉率眾衝撞拒馬、和警方推擠，造成8名官警受傷，對此，台北市警局今晚召開記者會表示，此次陳抗活動出現員警受傷、破壞阻材等違法脫序行為，市警局嚴正譴責；後續由於黃國昌等人涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，警方近期將傳喚他到案說明並函送檢方。警政署也發聲明全力支持市警局嚴正執法。

