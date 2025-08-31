屏東枋寮戰備道罕見車禍！騎士鬼月深夜跌入2公尺深田埂

枋寮戰備道農場路凌晨發生驚悚車禍，黎姓男子酒駕「犁」進2米深的鳳梨田。（警方提供）

2025/08/31 22:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕男子凌晨竄出路口直接飛進鳳梨田，嚇爛路人！屏東枋寮戰備道今天凌晨發生一起驚悚車禍，1名黎姓男子竟在綠燈時相時不好好騎，一溜煙的「竄進」路旁鳳梨田，把當時正在南北向停等的路人嚇壞。警方獲報到場，發現黎男竟然是酒駕，訊後移送屏東地檢署。

這起離奇的車禍是發生在今天凌晨3時許，枋寮警方接獲通報，指在枋寮鄉台1線（即戰備跑道）的農場路口發生交通事故，經員警趕赴現場處理，係黎姓男子騎乘機車沿農場路原欲左轉台1線行駛，不慎直行駛入路旁鳳梨田。

由於鳳梨田最深處距路面達2公尺，但神奇的是黎男未受傷。不過，警方見黎男有明顯酒意，一酒測竟發現酒測值高達0.77MG/L，本分局依公共危險罪移送屏東地方檢察署偵辦。

戰備道因道路筆直且路幅大，數年前屢屢發生車禍，但在架設區間測速後，近期已很少有嚴重車禍，但橫向的農場路，仍不時會聽聞大小不等的車禍。但像黎男這樣欲左轉卻未成而直行「犁」進旁邊鳳梨田的事故，可是非常罕見，尤其又在夜深還是民俗鬼月，突如其來的事故，難免嚇壞路人。

警方呼籲，駕駛切勿心存僥倖，喝酒後應請親友接送或是搭乘計程車，並持續加強取締酒後駕車，請民眾切勿以身試法，危害自己與他人的交通安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

枋寮戰備道農場路凌晨發生驚悚車禍，黎姓男子是酒駕「犁」進鳳梨田。（警方提供）

