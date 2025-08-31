為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    民眾黨走讀脫序8官警受傷 北市警近期傳喚黃國昌說明

    台北市警察局長李西河（右）今晚召開記者會。（記者王冠仁攝）

    2025/08/31 20:35

    〔記者王冠仁／台北報導〕台灣民眾黨昨舉辦「司法改革公民走讀」活動，期間黨主席黃國昌涉嫌率領群眾衝撞拒馬、和警方推擠，造成8名官警受傷。對此，台北市警局在今天晚上召開記者會表示，此次陳抗活動出現員警受傷、破壞阻材等違法脫序行為，市警局嚴正譴責；後續由於黃國昌等人涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，警方近期將傳喚他到案說明並函送檢方。

    台北市警局表示，此案已經報請台北地檢署檢察官指揮，其中黃國昌涉嫌非法集會、對員警勒頸與推擠、破壞阻材，有違反集會遊行法及妨害公務行為，近期將傳喚他到案說明。警方同時也正在逐一過濾、清查當天的相關蒐證影像，進一步釐清還有哪些民眾推擠或攻擊員警、破壞阻材，再進一步約談到案並究責。

    此外，昨天陳抗活動結束後，網路上流傳一段陳姓警官遭黃國昌勒頸之部分影像，疑遭AI後製，將依個資法另案偵辦。

    至於黃國昌在事後指謫負責此次維安工作的中正一分局長陳瑞基，是靠前國策顧問黃承國提拔，是「黑道分局長」。對此，台北市警察局長李西河也再次澄清，陳瑞基派任中正一分局長是警政署指派，他任內沒有接受任何黃承國的關說，也跟黃沒有聯繫。

    北市警強調，此次陳抗出現相當嚴重的脫序行為，警方會依據「勿枉勿縱」的原則處理。警方也再次呼籲，民眾舉辦集會遊行活動，應和平理性並要求群眾自制，配合警方的管制與協助，如有暴力違法行為將依法究辦。

