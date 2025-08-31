中壢火警5死疑3樓電風扇走火釀災 死因均為吸入性嗆傷窒息

中壢龍安街民宅火警，桃市消防局獲判派遣大批消防車、人力前往救援。（記者余瑞仁翻攝）

2025/08/31 18:26

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市中壢區龍安街今（31）日清晨5點31分發生重大住宅火災，造成1名女性大人與四個孩童在3樓因鐵窗阻隔逃生，大人緊抱小孩命喪火窟慘劇。桃園地檢署獲報上午由主任檢察官李家豪偕同檢察官賴瀅羽前往現場初步勘驗，民宅3樓為鐵皮加蓋、內部為木板隔間、下樓逃生動線狹小且被大火阻斷，更因前後裝設鐵窗阻隔逃生；火場3樓沒有神明廳也無廚房，並無縱火跡象也應非明火引燃，而火調人員發現3樓一具電風扇電源線被燒得焦黑綣曲，不排除電扇電線走火釀災。

檢方表示，確切失火原因還有待消防局火調人員勘驗現場、鑑定確認；5名罹難者遺骸在清理火場後均送往中壢殯儀館，檢察官下午偕同法醫相驗，初判罹難者死因均為火災濃煙造成吸入性嗆傷而窒息呼吸衰竭死亡，遺體均能辨認身分，家屬對死因沒有意見，檢察官已發給相驗屍體證明書、將遺體發交家屬善後。

桃檢表示，對於這起5死悲劇，檢方已即時通報犯保協會桃園分會人員到場關懷家屬並提供慰問金每戶各5千元，表達司法柔性關懷，檢方將與警、消機關合作查明起火原因及釐清相關法律責任，家屬後續若有住宿需求、法律服務等，將由犯保協會桃園分會繼續給予支援、陪伴家屬。

中壢區龍安街3樓民宅今天清晨發生惡火，造成黃姓女子與4名孩童喪生火窟。（記者余瑞仁翻攝）

