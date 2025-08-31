為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    中壢惡火奪5命相驗！ 初判疑電風扇電線起火引起

    桃園中壢惡火5死遺體送往中壢殯儀館，檢警下午相驗，家屬現場神情哀戚不發一語。（記者李容萍攝）

    桃園中壢惡火5死遺體送往中壢殯儀館，檢警下午相驗，家屬現場神情哀戚不發一語。（記者李容萍攝）

    2025/08/31 18:21

    〔記者李容萍／桃園報導〕水火真無情！桃園市中壢區龍安街巷內透天民宅，今（31）日清晨突竄火舌，導致葉家媳婦黃女和其兒女，以及開學前寄宿葉家一晚的一對小兄妹，5死遺體近午被送往中壢殯儀館，檢警下午6點許完成相驗，家屬對於4條小生命開學前一天發生悲劇來不及長大，神情哀戚不發一語，桃園市消防局火調科初步調查，起火點疑似3樓的電風扇電線被軟墊壓住，延燒到地上巧拼地墊釀成憾事，加上前後窗戶都加裝鐵窗不利逃生，造成1大4小命喪火窟。

    至於是房間內的床墊還是地墊或是其他物品壓住電線進而引發火勢？因為現場燒到一片焦黑，需進一步鑑識釐清。

    據了解，這場惡火起火點在加蓋的3樓，採木板隔間，除了5人同住的大通舖，隔壁滿佈巧拼的雜物房，疑似風扇電線走火，導致火勢一發不可收拾，再加上前後窗戶都加裝鐵窗，造成同房5人受困斷魂。

    桃園市政府建築管理處長莊敬權對此表示，很遺憾中壢住宅發生火警因鐵窗阻斷逃生，依據法規自用建築裝設鐵窗不必提出申請，「但並不代表可以讓自己陷入危險狀態」，因為建築法規中有提到房屋所有權人有義務維持建築物正常安全使用，而公眾建築若要裝設鐵窗或室內裝修需要申報，6樓以上住宅也是管制範疇，但這次發生的中壢民宅起火點位處3樓不在管制範圍內，以往火警裝設鐵窗致死也多是5樓以下住宅，呼籲民眾有關建築物在窗戶設置防墜及防盜安全措施，應符合建築法等相關規定，且留設緊急逃生開口，避免災害發生無法對外逃生及緊急救難。

    桃園地檢署檢察官賴瀅羽（右2）率法醫前往中壢殯儀館進行針對命葬火窟的5遺體相驗。（記者李容萍攝）

    桃園地檢署檢察官賴瀅羽（右2）率法醫前往中壢殯儀館進行針對命葬火窟的5遺體相驗。（記者李容萍攝）

    桃園中壢民宅惡火造成1大4小慘死，3樓加蓋房間（左上）鐵窗被嚴重燒黑。（記者李容萍攝）

    桃園中壢民宅惡火造成1大4小慘死，3樓加蓋房間（左上）鐵窗被嚴重燒黑。（記者李容萍攝）

