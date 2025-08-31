酒駕還攜毒！醉男不滿被閃燈、持木棍攔車拒檢 警扣車偵辦

曹姓男子因不滿被閃大燈、將車子停路中央，並持木棍攔車。（警方提供）

2025/08/31 18:10

〔記者張協昇／南投報導〕曹姓男子今（31日）凌晨酒後駕車行經南投草屯成功路、稻香路口，疑因不滿後方車輛閃大燈，竟將車子停在路中央，下車持木棍在路旁欲攔車、嚇壞路人，草屯警分局員警獲報趕往處理，滿身酒味的曹男拒絕酒測，警方當場扣車，並查獲0.62克K他命及K盤，帶回偵辦。

草屯警分局中正派出所今天凌晨獲報，曹姓男子將車子停放草屯鎮成功路、稻香路口附近的路中央，持木棍在路旁攔車，遂派員趕往處理，當時曹男已準備上車，員警盤查過程發現車內疑似有K他命，且曹男身上散發濃濃酒味，員警欲施以酒測，曹男不願配合，員警依規定扣車時，曹男自知事跡敗漏，主動交付1袋0.62克K他命及K盤。

曹男供稱，前晚與友人相約吃羊肉爐並飲酒後駕車出門，因不滿後方車輛對他閃爍大燈，才將車停下持木棍欲攔車，但後方車輛並未理會隨即離開。

警方指出，已採集曹男尿液送驗，調查是否有吸食毒品駕車涉及公共危險行為，待送驗結果出爐後依法裁罰並移送南投地檢察署偵辦。呼籲民眾如遇類似惡意攔車行為，切記保持冷靜放慢速度拉開車距，避免造成碰撞，且切勿與對方起衝突，並立即報警處理。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

曹姓男子酒後持木棍攔車，且不願配合警方酒測。（警方提供）

