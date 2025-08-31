為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酒駕還攜毒！醉男不滿被閃燈、持木棍攔車拒檢 警扣車偵辦

    曹姓男子因不滿被閃大燈、將車子停路中央，並持木棍攔車。（警方提供）

    曹姓男子因不滿被閃大燈、將車子停路中央，並持木棍攔車。（警方提供）

    2025/08/31 18:10

    〔記者張協昇／南投報導〕曹姓男子今（31日）凌晨酒後駕車行經南投草屯成功路、稻香路口，疑因不滿後方車輛閃大燈，竟將車子停在路中央，下車持木棍在路旁欲攔車、嚇壞路人，草屯警分局員警獲報趕往處理，滿身酒味的曹男拒絕酒測，警方當場扣車，並查獲0.62克K他命及K盤，帶回偵辦。

    草屯警分局中正派出所今天凌晨獲報，曹姓男子將車子停放草屯鎮成功路、稻香路口附近的路中央，持木棍在路旁攔車，遂派員趕往處理，當時曹男已準備上車，員警盤查過程發現車內疑似有K他命，且曹男身上散發濃濃酒味，員警欲施以酒測，曹男不願配合，員警依規定扣車時，曹男自知事跡敗漏，主動交付1袋0.62克K他命及K盤。

    曹男供稱，前晚與友人相約吃羊肉爐並飲酒後駕車出門，因不滿後方車輛對他閃爍大燈，才將車停下持木棍欲攔車，但後方車輛並未理會隨即離開。

    警方指出，已採集曹男尿液送驗，調查是否有吸食毒品駕車涉及公共危險行為，待送驗結果出爐後依法裁罰並移送南投地檢察署偵辦。呼籲民眾如遇類似惡意攔車行為，切記保持冷靜放慢速度拉開車距，避免造成碰撞，且切勿與對方起衝突，並立即報警處理。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    曹姓男子酒後持木棍攔車，且不願配合警方酒測。（警方提供）

    曹姓男子酒後持木棍攔車，且不願配合警方酒測。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播