印尼漁工海上身體不適 海巡安平艦百浬馳援後送就醫

海巡安平艦馳援逾百海里、救援東港籍漁船上的印尼漁工，昨天晚間順利送醫。（海巡署提供）

2025/08/31 17:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港漁船「連瑞發12號」昨天清晨傳出船上1名印尼籍漁工身體不適、甚至出現排尿困難症狀，海巡署艦隊分署啟動救援評估機制後，認為漁工顯有立即就醫需求，即刻指派南部地區機動海巡隊安平艦前往，經過逾百浬救援，昨天晚間將該漁工緊急送回本島就醫。

海巡署昨天清晨6時許接獲通報，屏東東港籍連瑞發12號漁船於蘭嶼東南60餘浬海域作業時，一名印尼籍船員突身體不適，且出現排尿困難，服用藥物效果也不佳，在情況逐漸惡化下，向岸台請求緊急後送返台就醫。

請繼續往下閱讀...

艦隊分署第一時間啟動救援評估機制、有立即就醫需求，雖然兩船當時相距逾百浬航程遙遠，因此安平艦以最大安全速率趕赴現場，昨天下午1時許，與「連」船會合，並將病患接駁至安平艦，初步評估病患情況穩定並安排專人妥善照顧後，隨即航返小琉球海域。

安平艦在昨晚8時許與高雄海巡隊3581艇會合，並將病患轉移至3581艇接續執行後送任務，在約1小時後，3581艇順利將該印尼漁工送返東港，由該名漁工的黃姓仲介安排車輛送往輔英科技大學附設醫院接受治療。

海巡署表示，遠洋漁場作業人員長時間在外，面對醫療資源不足的挑戰，海巡就是最堅強的後盾；即使在百浬外的遙遠海域，海巡同仁仍全力以赴、爭取時效，展現「人民需要、海巡即在」的守護決心。近日立法院通過海巡署追加預算，未來隨新造艦船艇順利陸續交付，將進一步強化海上能量，讓第一線執勤海巡人員更有力量守護漁民安全。

安平艦將病患轉移至3581艇接續執行後送任務，並由該名漁工仲介送往輔英科技大學附設醫院接受治療。（海巡署提供）

屏東東港漁船「連瑞發12號」傳出印尼籍漁工身體不適，海巡署艦隊分署指派南部地區機動海巡隊安平艦前往海巡安平艦馳援。（海巡署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法