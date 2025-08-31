台中翁才被騙百萬 又領30萬遇阻氣噗噗！女兒「這招」超前部署奏效

鄭翁8月上旬才被騙上百萬元，此次又要提領30萬。（警方提供）

2025/08/31 17:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市82歲鄭姓老翁日前誤信「高報酬投資」，短短時間就被騙走超過100萬元，遠在國外女兒憂心他再次成為目標，特別向銀行申請帳戶註記控管，果然鄭翁近日又到銀行要提領30萬元，行員見註記察覺有異趕緊通知警方協助勸阻，鄭翁竟當場負氣騎車離開，雖令人感到無奈，但至少達到阻詐目的。

據了解，鄭翁前天走進銀行，開口要臨櫃提領30萬元，理由是要支付妻子看護費與購買保健食品，眼尖行員立刻認出，這名長者才在8月上旬慘遭投資詐騙，損失上百萬元，由於帳戶早已被加註管控，行員依程序與其住在國外女兒聯繫，果然女兒聽後警覺，懷疑父親仍被詐團操弄，這次提款恐是遭以「繳交保證金才能解套獲利」的話術欺騙。

第三分局正義派出所員警接獲通報火速趕抵現場，與行員聯手勸阻時，鄭翁卻說詞反覆，一下說要支付家用，一下又支吾其詞，眼見提款受阻，鄭翁情緒激動，氣得連聲抱怨「不領了、不領了」隨即騎機車怒氣沖沖離開。

儘管現場一度劍拔弩張，但行員與警方的堅持，讓這筆30萬元暫時得以守住，警方坦言，面對這類狀況，「被誤解的堅持」早已是第一線防詐人員日常，雖然會被長者抱怨甚至責怪，但他們深知，這些「不領情」往往正是保護財產關鍵。

第三警分局指出，65歲以上長輩最常遇到的就是「假投資」、「假檢警」及「猜猜我是誰」詐騙，金融機構及地政事務所多已設有關懷通報機制，家屬可請求將長輩身分證號註記控管，於交易畫面提醒警示，並要求先聯絡緊急聯絡人確認，以提升財務安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

面對行員及員警關心詢問，鄭翁氣噗噗離去。（警方提供）

