疑癲癇發作 男開BMW中壢撞路樹「烏龜翻」車上3人受傷

楊姓男子駕駛BMW轎車疑癲癇發作，開車撞路樹失控翻覆。（記者李容萍翻攝）

2025/08/31 17:09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名40歲楊姓男子昨（30）日晚上9點30分許，駕駛轎車行經中壢區省道台1線中華路一段時，疑似癲癇發作，車輛偏移撞路樹後失控翻覆，造成他與妻子、4歲女兒多處受傷，幸無生命危險。警方提醒，駕駛有癲癇發作情形，後續應將駕照繳回公路監理機關、不得駕駛。

桃園市警察局中壢警分局中壢交通中隊昨晚9點30分許獲報，在中華路一段有翻覆車禍發生，立即派員到場，現場一輛寶藍色BMW轎車四輪朝天翻覆車道上，駕駛與乘客一家3口均受傷。

經警方調閱路口監視器畫面，楊男當時駕車沿中華路直行往桃園方向，疑似癲癇突發向右偏移，撞擊路樹，車輛失控翻2、3圈後停下，楊男及同齡40歲妻子鄧女、4歲女兒3人受有多處擦、挫傷，送醫後均無生命危險，經測試楊男酒測值0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人有癲癇發作情事，應將駕駛執照繳回公路監理機關，並不得駕駛；經2年未發作，檢具2年以上未發作醫師診斷證明書，再至公路監理機關申請領回駕駛執照。

警方另提醒，有癲癇病史駕駛要隨時審視自身狀況，隨身攜帶藥物或相關病歷資料，以利緊急應變；民眾務必繫妥安全帶、兒童乘車應使用安全座椅，共同維護用路安全。

