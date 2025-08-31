噁！健身房連偷4雙「原味襪」 男被逮堅稱「沒有特殊癖好」

吳男在健身房偷了4雙穿過的男用襪。（記者徐聖倫翻攝）

〔記者徐聖倫／新北報導〕太噁心！昨有民眾在新北市新莊某健身房，運動完後檢查隨身包時，發現穿過換下的襪子不翼而飛，於是報警處理。警方據報趕抵，根據現場民眾指認，有1名男子徘徊在置物櫃附近，形跡鬼祟，警方上前盤查，發現這名38歲吳姓男子的包包內竟有4雙穿過的襪子，罪證確鑿當場將其逮捕。

新莊警分局昨接獲報案，有民眾表示，他健身完、洗完澡後，返回置物櫃拿取隨身包，驚訝發現他穿過的襪子竟然不見，於是向健身房工作人員投訴，健身房員工說已經有不少人向他們反映，於是報警處理。

警方抵達健身房，由於置物櫃、淋浴間那塊區域沒有監視器，只能就現場民眾、工作人員等進行訪查。有不少人表示，他們看到1名男子形跡可疑，一直在置物櫃前晃來晃去，警方一看還真的有這號人物，於是上前盤查。

被查的吳男當場不知所措，只能承認襪子是他偷的，警方在他的包包內搜出4雙穿過的男性「原味襪」，當場將其逮捕。吳男向警方供稱自己「沒有」特殊癖好、只是看到純粹想拿，詭異供詞讓警方直搖頭。警詢後，依竊盜罪嫌將吳男移送法辦。

