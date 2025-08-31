為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    噁！健身房連偷4雙「原味襪」 男被逮堅稱「沒有特殊癖好」

    吳男在健身房偷了4雙穿過的男用襪。（記者徐聖倫翻攝）

    吳男在健身房偷了4雙穿過的男用襪。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/08/31 16:41

    〔記者徐聖倫／新北報導〕太噁心！昨有民眾在新北市新莊某健身房，運動完後檢查隨身包時，發現穿過換下的襪子不翼而飛，於是報警處理。警方據報趕抵，根據現場民眾指認，有1名男子徘徊在置物櫃附近，形跡鬼祟，警方上前盤查，發現這名38歲吳姓男子的包包內竟有4雙穿過的襪子，罪證確鑿當場將其逮捕。

    新莊警分局昨接獲報案，有民眾表示，他健身完、洗完澡後，返回置物櫃拿取隨身包，驚訝發現他穿過的襪子竟然不見，於是向健身房工作人員投訴，健身房員工說已經有不少人向他們反映，於是報警處理。

    警方抵達健身房，由於置物櫃、淋浴間那塊區域沒有監視器，只能就現場民眾、工作人員等進行訪查。有不少人表示，他們看到1名男子形跡可疑，一直在置物櫃前晃來晃去，警方一看還真的有這號人物，於是上前盤查。

    被查的吳男當場不知所措，只能承認襪子是他偷的，警方在他的包包內搜出4雙穿過的男性「原味襪」，當場將其逮捕。吳男向警方供稱自己「沒有」特殊癖好、只是看到純粹想拿，詭異供詞讓警方直搖頭。警詢後，依竊盜罪嫌將吳男移送法辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播