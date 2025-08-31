為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高市橋頭桌遊店藏賭窟 美女荷官陪下注

    高雄市橋頭區一間桌遊店涉嫌暗中經營職業賭場，警方專案小組經連日蒐證，昨（30）日深夜持搜索票直搗賭窟。（圖由警方提供）

    高雄市橋頭區一間桌遊店涉嫌暗中經營職業賭場，警方專案小組經連日蒐證，昨（30）日深夜持搜索票直搗賭窟。（圖由警方提供）

    2025/08/31 15:48

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市橋頭區1間桌遊店涉嫌暗中經營職業賭場，警方專案小組經連日蒐證，昨（30）日深夜持搜索票直搗賭窟，當場查獲外型亮眼女荷官及賭客19人、賭資和籌碼，全案依《刑法》賭博罪移送橋頭地檢署偵辦。

    岡山警分局日前接獲線報，指橋頭區仕隆路1間桌遊店涉嫌暗中經營職業賭場，警方立即成立專案小組展開追查，經多日蒐證掌握確切事證後，於昨晚（30日）10點多持法院核發的搜索票前往現場執行查緝。

    警方當場查獲24歲孫姓女負責人、外型亮眼的李姓荷官等4人（年齡分別為18歲、25歲、32歲、35歲）、服務生1人及賭客劉男等13人，共計19人，牌桌上均以現金1比1比例兌換籌碼下注，現場查扣賭資10萬元、百家樂籌碼182萬6860元、點鈔機1台及其他相關證物；全案嫌犯均坦承有賭博行為，警方訊後依《刑法》賭博罪移送橋頭地檢署偵辦。

    警方當場查獲4名外型亮眼的妙齡女荷官。（圖由警方提供）

    警方當場查獲4名外型亮眼的妙齡女荷官。（圖由警方提供）

    警方現場查扣賭資10萬元、百家樂籌碼182萬多元。（圖由警方提供）

    警方現場查扣賭資10萬元、百家樂籌碼182萬多元。（圖由警方提供）

