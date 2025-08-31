大甲火車站旁汽車停車場入口竟成「機車停車場」 警力強力取締拖吊

機車違停在大甲火車站旁的汽車停車場入口及人行道，警方強力取締並拖吊。（警方提供）

2025/08/31 15:19

〔記者歐素美／台中報導〕民眾今天上午開車至台中市大甲火車站旁的汽車收費停車場，卻發現找不到停車場入口，仔細一看，入口匝門前竟遭多部機車違規停放，猶如「機車停車格」，導致汽車無法進入，氣到在臉書po文抱怨；大甲警分局發現立即派員前往現場取締，並移除停在停車場入口的機車。

大甲警分局針對人行道及火車站周邊違規停放的車輛全面掃查，共取締23件，依道路交通管理處罰條例第56條一項一款開罰，考量民眾停車需求，警方同時逐一聯繫催促車主到場移置車輛，先排除障礙，讓停車場重新恢復暢通，車主未及時移車的則有15輛，通報交通警察大隊豐原拖吊場派遣拖吊車到場拖吊。

大甲警分局表示，違規停車不僅影響交通秩序，更損及民眾用路權益，警方強力執法，遏阻民眾違規停車行為，不再發生類似亂象，並將持續加強巡查與取締，呼籲駕駛人務必遵守交通規則，共同維護道路安全與城市形象。

機車違停在大甲火車站旁的汽車停車場入口及人行道，警方到場取締。（警方提供）

