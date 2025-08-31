為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    建道場騙善款 假投資詐團誘老翁匯款50萬元

    銀行行員勸說老翁不要匯款。（記者姚岳宏翻攝）

    銀行行員勸說老翁不要匯款。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/08/31 14:44

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市7旬楊姓老翁上週四前往銀行，表示要匯款50萬元給某宗教團體，還說善款是為了新建道場，行員擔心受騙報警，警方到場詢問老翁有關新建道場位置等相關資訊，楊翁均無法清楚說明，員警認有疑慮，一再詢問才知應該是遇上投資詐騙，對方要求以宗教名義匯款規避銀行提問，最後在警方與行員共同勸說下，楊翁放棄匯款，成功保住民眾財產。

    台北市松山警分局松山派出所上周四接獲轄內中國信託中崙分行通報，疑似有民眾遭到詐騙，需警方到場協助瞭解，警員黃子政、蔡孟達隨即趕到現場。

    據了解，7旬楊姓老翁接獲詐團以假冒宗教團體名義欲行騙錢財，以捐款能提升全家運氣為由，要求老翁匯款50萬元作為建立道場善款用途，惟詢問老翁有關新建道場位置等相關資訊，楊翁均說不清楚，警方跟行員勸說此極有可能遇上詐騙，切勿匯款，經警方向老翁提供相關詐騙案例，老翁才道出是要投資匯款，對方要求須以宗教捐款名義，否則會被銀行擋。

    警方呼籲，詐團可能以投資高獲利誘騙民眾匯款，並以「房屋裝潢」、「捐贈宗教善款」等話術教民眾與警方、行員應對，但不論哪一種，如遇有要求匯款、提領大量現金的情況均可能是詐騙，松山分局今年迄今攔阻詐騙金額已逾1億4149萬餘元，往後仍將持續與金融機構聯手防詐，民眾如有任何疑問可立即撥打165反詐騙專線查證。

    攔阻警員蔡孟達（左）、黃子政。（記者姚岳宏翻攝）

    攔阻警員蔡孟達（左）、黃子政。（記者姚岳宏翻攝）

    熱門推播