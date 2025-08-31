為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    開學前夕惡火帶走4學童 熱愛弦樂兄妹檔留宿遇劫

    就讀龍岡國小的葉家兄妹，2人都是校內弦樂社成員，哥哥拉中提琴、妹妹拉小提琴，今年6月11日與弦樂社同學一起在畢業典禮開場演奏。（翻攝自龍岡國小臉書）

    2025/08/31 14:59

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢區龍安路民宅凌晨火警5死慘劇，4名仍在就讀國小的孩童不幸罹難，其中就讀龍岡國小的葉家兄妹，趁暑假尾巴到媽媽好友家住宿，2人都是校內弦樂社成員，社團成立才半年，2人勤奮練習，哥哥拉中提琴、妹妹拉小提琴，今年6月11日與弦樂社同學一起在畢業典禮開場演奏，沒想到卻成了兄妹倆最後的演出。

    罹難的4名孩童分別為屋主的孫子葉姓男童、葉姓女童，就讀普仁國小3年級、4年級，學校導師一早聞訊不捨落淚；另2名葉姓女童、葉姓男童則就讀龍岡國小4年級、5年級，2人是趁暑假尾聲到媽媽好友家住宿，沒想到發生憾事，與家人天人永隔。

    普仁國小校長朱曉彥表示，葉家姊弟相當活潑可愛且乖巧，弟弟暑假後升3年級、姊姊升4年級，中低年級在班上會輪流擔任幹部，也很熱心幫助同學，很得老師的疼愛，老師聽到孩子離開忍不住落淚，開學後學校將啟動輔導機制，弟弟的班級是重新編班，他返校日沒有到校，與新同學還未見過面，弟弟的班級會由輔導室教師專業評估，規劃適當的輔導策略，姊姊是同班同導師升上，同學間的情誼較深厚，學校將規劃入班團輔。

    朱曉彥表示，2名孩子在學校的行為表現、身心發展及家庭經濟，都不在學校的特殊個案中，校方將全力協助家屬後續事宜，學生平安保險部分保險公司已收案，學校另有基金及家長會急難救助，也在積極連絡地方與里長提供家屬相關資源。

    龍岡國小校長彭康助表示，罹難的葉家兄妹檔是到媽媽友人家作客、留宿，30日返校日都有到校，妹妹是原班級升上4年級，哥哥升5年級後重新編班，妹妹班上同學感情比較深厚，哥哥班上也有幾個孩子是原班級同學，妹妹班級會加強班級的輔導措施。

    彭康助提到，兄妹兩人都是學校弦樂社成員，弦樂社今年2月才成立，哥哥拉中提琴、妹妹拉小提琴，苦練半年，6月與弦樂社同學一起擔綱畢典演出，事發後學校立即召開緊急應變校安會議，9月1日將請專任輔導老師到兄妹班上進行心理輔導、2日由他向學生說明事件，這幾天學校也會整理孩子在校的生活照、影片，預計9月4日舉辦的開學活動中，舉辦追思並讓小朋友自發寫下想說的話，同時會協助家屬處理後續事宜。

