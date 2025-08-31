為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社區普度6歲童墜樓奪命 檢警相驗初步排除外力介入

    檢方今天相驗，男童父母一度崩潰哭到撕心裂肺。（圖由民眾提供）

    檢方今天相驗，男童父母一度崩潰哭到撕心裂肺。（圖由民眾提供）

    2025/08/31 14:44

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區昨（30）日下午驚傳墜樓憾事，1名年僅6歲男童，疑因好奇探看社區中庭舉行的中元普度，獨自攀上10樓家中房間窗戶不慎失足墜落，重摔至1樓中庭植栽區，雖送醫搶救仍因傷勢過重宣告不治，幼小生命在開學前夕殞落，檢方今天相驗時，其雙親更是悲慟哭到撕心裂肺，令人鼻酸。

    據了解，當時社區中廣場聚集許多住戶準備中元普度祭品，熱鬧氛圍中，男童獨自在房間內疑好奇向外探看，當時男童母親外出上班，父親則在客廳看電視，直到進房查看才驚覺兒子不見蹤影，而窗戶敞開，心頭一緊，急忙跑下樓，卻目睹獨子倒臥血泊中，當場崩潰。

    消防人員趕抵時，男童已無呼吸心跳、頭部重創、全身多處骨折，立即送醫仍無力回天。鄰居們原本忙於普度祭祀，卻驚見悲劇發生，現場氣氛瞬間哀戚，不少人難掩惋惜之情，直呼「太心痛了」。

    檢警今日中午前往殯儀館相驗，釐清確切死因，初步排除外力介入，檢方將於明日進行CT掃描複驗，以釐清墜樓經過與相關細節，而男童父母在場認屍時悲慟欲絕，更是哭到聲嘶力竭，場面令人鼻酸。

