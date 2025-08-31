男子大鬧醫院警意外發現同居人死亡 疑點重重將於9月4日複驗

高雄大社區發生婦人於住宅身亡事件，疑點重重待釐清。（民眾提供）

2025/08/31 15:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市張姓男子30日大鬧義大醫院被捕，警方進而發現其54歲郭姓同居人死在屋內，牆壁上還有些微血跡，疑點重重，法醫高大成今（31）日提出對案情看法，並說可朝傷害致死罪方向偵辦。據了解，張男可能大鬧醫院前就知道郭婦死亡，仁武分局表示，將於9月4日複驗釐清死因。

岡山分局30日凌晨5時許接獲義大醫院保全報案，指稱43歲張姓男子情緒失控，在醫院大門旁持地磚破壞窗戶並攻擊保全人員。警方獲報後迅速趕抵現場與保全一同壓制張男，隨即依刑法毀損及傷害罪現行犯將其帶返派出所偵辦。

經了解，張男到院時情緒不穩，因保全未允許進入醫院，遂失控丟擲地磚。警方通知張男姊姊到所協助，惟其表示與弟弟鮮少往來，僅知張男與一名女子同居。警方遂請張男姊姊前往通知該同居女子，經入屋內發現同居女子54歲郭婦仰躺床上，明顯死亡，後由仁武分局接續處理。

警方勘驗，現場並未發現打鬥及第三人闖入痕跡，不過高大成據牆壁、枕頭上有些微血跡，且死者眼睛腫脹，不排除頭部受傷，提出可以朝傷害致死方向偵辦看法。

仁武警方指出，相關跡證仍在化驗，眼睛腫脹也可能是死亡數日後造成，對外界說法不做評論，一切等9月4日複驗釐清。張男被強制送醫，目前還無法對他詢問，警方正擴大調查是否有相關病史。

據了解，張男與郭婦都靠打零工維生，2人在工地相識並發展成姐弟戀，在大社區租屋同居，平常感情還不差，郭婦有疾病史，真正死因待查，檢警偵辦目前仍不排除任何可能性。

檢警偵辦高雄婦人死亡案，不排除任何可能性。（民眾提供）

