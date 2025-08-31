越南女假匯兌真詐財誘騙同鄉78.4萬被判刑、須全額返還

越南女夥同本國人假匯兌真詐財誘騙同鄉78.4萬，被法官判刑並須全額返還。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕越南籍阮姓女子夥同本國張姓男子等人，因缺錢花用，在網路上刊登提供優惠匯率的地下匯兌廣告，吸引同鄉的黎姓女子捧著新台幣128萬元欲兌換越南幣，殊不知對方已乘隙將部分真鈔抽換成玩具鈔，再藉故無法兌換，而將玩具鈔交還被害人；新竹地院審理終結，刑事部分依3人以上網路詐欺取財罪，對阮女判刑2年2月、張男1年4月、民事部分兩人須連帶賠償78萬4000元。

判決書指出，現已取得我國國籍的阮女、張男及通緝中的許男、邱男等人因缺錢花用，共同謀議以假匯兌真詐財的方式，詐騙在台越南人的金錢。阮女先在臉書假意刊登提供新台幣優惠匯率兌換越南幣的廣告，同鄉黎女在2022年2月19日看到廣告後與阮女聯繫，依阮女指示，透過通訊軟體LINE，與暱稱「曉東」人士聯繫，同日相約在新竹縣某處，以新台幣1元兌換847元越南幣（前一日台灣銀行的牌告匯率約為1：709）的匯率進行匯兌交易。

黎女將欲兌換的128萬元新台幣交由張男及許男點數，兩人乘隙拿出8捆千元玩具鈔（1捆100張千元鈔共10萬元，僅有前後2張真鈔，其餘均為玩具鈔）進行抽換後，藉故向被害人佯稱：因在越南的網路銀行被卡住，無法馬上轉帳，需暫等，如不放心，可以將欲兌換的新台幣款項拿回，並將已抽換完成的現金玩具鈔交還予黎女，以此方式詐得78萬4000元，得手後即由邱男開車逃離現場。

詐騙成功後，阮女等人隨後在彰化縣阮女經營的雜貨店，朋分贓款，張、許及邱3人各分得詐得款項的1成、2成及1成，餘均由阮女取得。張男被逮後已將分得贓款的1成報酬返還黎女。

新竹地方法院法官認，阮女與張男正值青年，未循正當途徑以賺取財物，反與共犯以假匯兌真詐財方式詐騙被害人，審酌依3人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，將阮女判刑2年2月、張男1年4月，民事部分兩人判賠78萬4000元。

