桃園、台中接連大火鐵窗阻逃生 中市都發局曝保命關鍵

台中太平中興路珍將牛肉麵店上月底發生大火，因鐵窗、帆布阻礙逃生，台中市都發局提醒，私人住宅裝設鐵窗雖無特別規定，但務必留下包持暢通的緊急出口。（資料照，記者廖耀東攝）

2025/08/31 13:50

〔記者陳建志／台中報導〕桃園市中壢區龍安街今天凌晨發生5死火警，5人疑因3樓前後鐵窗阻礙逃生喪命，因上月31日，台中太平中興路珍將牛肉麵店也發生大火，並造成2死3重傷憾事，同樣因逃生窗戶被鐵窗、帆布封住阻礙逃生。對此，台中市都發局副局長曾文誠表示，非公眾使用的私人透天住宅，窗戶加設鐵窗，並無特別規定，所有人務必留下暢通的緊急出口，若是集合住宅則依公寓大廈管理條例規範設置。

上月底，台中太平區中興路鬧區珍將牛肉麵店同樣發生大火，58歲謝姓阿公老闆及2歲孫女送醫不治，麵店雖裝設住警器且有發出警報，但因逃生窗戶被鐵窗封死，外面又有帆布封住，造成2死3重傷憾事。台中、桃園相隔1個月接連發生因鐵窗阻礙逃生，而造成重大傷亡的大火，鐵窗設置相關規範也引發民眾關心。

台中市都發局副局長曾文誠表示，獨棟非公眾使用的私人透天住宅，窗戶加設鐵窗，並無特別規定，所有人要注意自身安全。至於集合住宅依公寓大廈管理條例第8條規定，家中如有12歲以下小孩或65歲以上老人需做防墜措施，得洽管委會申請同意後施作。

另有關公寓大廈，依規須定期作公安申報。為維護民眾居住及建物安全管理，目前已將8樓以上未達16樓的集合住宅正式納入公共安全檢查申報範圍，且每3年須申報1次，2025年起並擴大申報範圍，6至7樓的集合住宅必須4年申報一次。檢查重點包括直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統等。

曾文誠也建議，民眾若真有裝設鐵窗需求，需留下至少寬75公分、高120公分的緊急出口，無柵欄，且保持暢通沒有阻礙物，更要確保在火災等緊急狀況發生時能迅速開啟，才能發揮逃生功能。

台中市都發局副局長曾文誠提醒，私人住宅裝設鐵窗雖無特別規定，但務必留下保持暢通的緊急出口。（記者陳建志攝）

