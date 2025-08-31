台中國家歌劇院退票糾紛 又見這個律師驚動警方

顏男曾在老虎城夜店酒後失態，對員警比中指嗆聲。（資料照）

〔記者許國楨／台中報導〕台北市一名律師近日爭議不斷，18日才在台中老虎城夜店因酒後失態與店家、警方爆發衝突，甚至對警比中指、大嗆「我弄死你」，當場遭辣椒水制伏送辦，沒想到昨（30）日晚間，又在台中國家歌劇院與工作人員因退票問題發生爭執，再度驚動警方到場處理。

第六分局今天表示，昨晚7時許接獲報案，指稱國家歌劇院內有民眾糾紛，員警到場後，了解係觀眾與劇場工作人員發生爭執，經協調由劇團協助辦理退票後，相關人員均各自離去，警方隨後也持續於館內及周邊加強巡邏，以確保現場秩序與觀眾安全，避免其他情事發生。

經查，該位民眾就是近日傳出在台中老虎城酒吧、台北信義區咖啡店持續騷擾女客，衍生糾紛的顏姓律師，而顏男事後仍不甘罷休，網路社群平台連續發文，怒嗆「我不告死台中這些違法警察我不姓顏」、「還是你們是綠友友劇團的保全？」甚至聲稱「檢方聲押」等語砲轟。

另回顧18日凌晨的事件，顏男在西屯區老虎城夜店疑似酒後行徑失序，不僅騷擾女客，還咆哮不斷，店家拒絕他繼續消費後，他情緒更加失控，警方獲報趕到時，他對員警比中指、口出惡言「我弄死你」，甚至推擠衝撞，最後遭警方以辣椒水制伏上銬帶走，全案依妨害公務、恐嚇等罪送辦。

當時一排長髮正妹在門口「淡定吃瓜」，還在顏男被辣椒水制伏時驚呼「超帥！」，最後更齊聲喊「掰掰，一路好走」，讓嚴肅的執法現場瞬間變成另類脫口秀，引發網路熱議。

