為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中國家歌劇院退票糾紛 又見這個律師驚動警方

    顏男曾在老虎城夜店酒後失態，對員警比中指嗆聲。（資料照）

    顏男曾在老虎城夜店酒後失態，對員警比中指嗆聲。（資料照）

    2025/08/31 14:39

    〔記者許國楨／台中報導〕台北市一名律師近日爭議不斷，18日才在台中老虎城夜店因酒後失態與店家、警方爆發衝突，甚至對警比中指、大嗆「我弄死你」，當場遭辣椒水制伏送辦，沒想到昨（30）日晚間，又在台中國家歌劇院與工作人員因退票問題發生爭執，再度驚動警方到場處理。

    第六分局今天表示，昨晚7時許接獲報案，指稱國家歌劇院內有民眾糾紛，員警到場後，了解係觀眾與劇場工作人員發生爭執，經協調由劇團協助辦理退票後，相關人員均各自離去，警方隨後也持續於館內及周邊加強巡邏，以確保現場秩序與觀眾安全，避免其他情事發生。

    經查，該位民眾就是近日傳出在台中老虎城酒吧、台北信義區咖啡店持續騷擾女客，衍生糾紛的顏姓律師，而顏男事後仍不甘罷休，網路社群平台連續發文，怒嗆「我不告死台中這些違法警察我不姓顏」、「還是你們是綠友友劇團的保全？」甚至聲稱「檢方聲押」等語砲轟。

    另回顧18日凌晨的事件，顏男在西屯區老虎城夜店疑似酒後行徑失序，不僅騷擾女客，還咆哮不斷，店家拒絕他繼續消費後，他情緒更加失控，警方獲報趕到時，他對員警比中指、口出惡言「我弄死你」，甚至推擠衝撞，最後遭警方以辣椒水制伏上銬帶走，全案依妨害公務、恐嚇等罪送辦。

    當時一排長髮正妹在門口「淡定吃瓜」，還在顏男被辣椒水制伏時驚呼「超帥！」，最後更齊聲喊「掰掰，一路好走」，讓嚴肅的執法現場瞬間變成另類脫口秀，引發網路熱議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播