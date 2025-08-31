為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    竊盜集團「釣魚」偷香油錢 警方車陣攔截圍捕

    竊盜集團行竊過程被廟方監視器全程收錄。（圖由警方提供）

    竊盜集團行竊過程被廟方監視器全程收錄。（圖由警方提供）

    2025/08/31 13:41

    〔記者蘇福男／高雄報導〕通緝犯黃男與另2名男子共組竊盜集團，利用細繩、鐵片及雙面膠「釣魚」方式，行竊廟宇功德箱香油錢，高雄內門、美濃及六龜等地宮廟受害，警方鎖定犯嫌身分，昨（30）日凌晨趁竊盜集團開車進入六龜尋找下手目標時，以車陣攔截圍捕。

    六龜警分局調查發現，30歲黃男設籍美濃區，因竊盜案被橋頭地方法院發佈通緝中，竟夥同蕭男、蔡男等人共組竊盜集團，利用細繩、鐵片及雙面膠黏取紙鈔方式，行竊內門、美濃及六龜等地多處廟宇內功德箱香油錢。

    27日竊盜集團在六龜區某祀奉玄天上帝及王爺廟中行竊時，適逢香客前往拜拜而收手，得手300元、600元不等，行竊過程被廟方監視器全程收錄，廟方遂向警方報案，六龜警分局組成專案小組全力查緝，警方根據監視器影像鎖定犯嫌身分及交通工具後，積極佈線查緝。

    昨凌晨1點多，黃男竊盜集團趁無人之際，再次開車進入六龜區尋找下手目標，被專案小組鎖定並尾隨埋伏，黃嫌等人驚覺行跡敗露開車逃逸，警方立即以車陣攔截圍捕，查獲黃男、蕭男及蔡男3人到案，並在車內起獲大批犯案工具、金爐、文昌筆等贓證物及安非他命、咖啡包等毒品，全案依竊盜、毒品及通緝等案移送橋頭地檢署及橋頭地院偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方以車陣攔截圍捕竊嫌。（圖由警方提供）

    警方以車陣攔截圍捕竊嫌。（圖由警方提供）

    3名嫌犯當場落網。（圖由警方提供）

    3名嫌犯當場落網。（圖由警方提供）

    警方在嫌犯車內起獲大批犯案工具、金爐、文昌筆等贓證物及安非他命、咖啡包等毒品。（圖由警方提供）

    警方在嫌犯車內起獲大批犯案工具、金爐、文昌筆等贓證物及安非他命、咖啡包等毒品。（圖由警方提供）

    熱門推播