網拍知名賣場展售象牙製品 老闆違反野生動物保育法判刑6月

台北地院近日審結，認定謝男違反野生動物保育法，判處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並支付公庫6萬元。（記者吳昇儒攝）

2025/08/31 13:21

〔記者吳昇儒／台北報導〕Yahoo拍賣網站粉絲數逼近萬人的二手賣場，去年8月間竟刊登亞洲象或非洲象牙製的茶壺把手、茶杓，並將商品展示在實體店面。警方發現後，持搜索票前往店面搜索扣得象牙製品，並將謝姓負責人移送法辦。台北地院近日審結，認定謝男違反野生動物保育法，判處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並支付公庫6萬元。

檢警調查，謝姓負責人於去年8月17日前，向不詳姓名之人購買該批象牙商品後，將該批商品刊登在其賣場中。刊登附帶象牙茶壺把手、茶杓照片，並提供「牙白色茶杓」、「牙白交錯把」、「牙白交錯紋手柄」等商品資訊，陳列、展示並暗示販售象牙產製品；此外，也將商品陳列在實體店面內。

保安警察第七總隊上網巡邏時，發現該賣場在販售疑似象牙商品，便持搜索票前往搜索，並扣得象牙茶壺把手2個、象牙茶杓3個，送交國立自然科學博物館鑑定後，確認為亞洲象或非洲象牙製品。

警方認定，謝姓負責人違反野生動物保育法中的未經主管機關同意，意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物產製品罪，依法送辦。檢察官偵訊後，依法對其提起公訴。

法官審理後，認定謝男違反野生動物保育法，依法判處有期徒刑6月；考量謝男於5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑，因一時失慮誤觸法網，經偵審程序及刑之宣告後，應已知警惕，無再犯之虞，故予以緩刑2年，以勵自新。另需於判決確定1年內，向公庫支付6萬元，以顧公允，全案仍可上訴。

