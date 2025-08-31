桃園中壢民宅惡火5死移靈 家屬淒厲痛哭令人鼻酸

桃園中壢民宅惡火造成1大4小慘死，3樓鐵窗被燒黑。（記者李容萍翻攝）

2025/08/31 13:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區龍安街巷內一間民宅今（31）日清晨失火，住3樓的黃姓媳婦、葉姓孫子女與黃姓媳婦友人子女共5人受困火場，住在2樓的葉姓屋主接獲媳婦電話求救，立即拿滅火器上樓，卻見樓梯間火勢猛烈只好撤退，最後3樓1大4小5人逃生不及葬生火窟。近午桃園地檢署檢、警到場勘驗後遺體移靈，家屬、親友齊喊「 上車了」，悲痛淒厲哭喊聲不斷，令人鼻酸。

桃園市消防局今天清晨5點31分獲報，龍安街住宅爆發火災，現場為地上3層RC建築物，3樓有火舌竄出，有人受困，清晨6點8分控制火勢、6點17分撲滅，救災人員在民宅3樓屋內發現1大4小屍體緊緊相擁，但全已燒焦難辨、明顯死亡。

請繼續往下閱讀...

在火警發生當下，這間民宅內共有3名大人、4名小孩，睡在2樓的葉姓阿公、阿嬤幸運逃過一劫。但得知3樓5人均命喪火窟，失去2孫的葉姓阿公紅了眼眶強忍淚水，葉家阿嬤坐在椅子上嚎啕大哭到癱軟，不斷淚喊「沒有了、都沒有了、都沒有了」，「我沒有希望了」，以及「一個沒有了」。

據了解，現場3樓房間疑似全為木板隔間，並無神明廳，初步研判疑似電線走火造成，火勢延燒屋內民生物品等，火勢一發不可收拾，逃生與避難空間幾乎被堵死，前後鐵窗也影響逃生。

中壢警分局第一時間封鎖現場調查，桃園地檢署主任檢察官李家豪、檢察官賴瀅羽前往發生火警的民宅勘驗後，今日中午11點左右，現場5名死者遺體陸續從屋內移至靈車，並運往中壢殯葬園區安靈，葉家親友第一時間在屋外守候，且不斷傳出淒厲的痛哭哀號聲，個個哭紅雙眼、悲痛萬分。

桃園中壢民宅惡火造成1大4小，家屬在屋外哭成一團，令人鼻酸。（記者李容萍攝）

桃園中壢民宅惡火造成1大4小，家屬在屋外哭成一團，令人鼻酸。（記者李容萍攝）

桃園中壢民宅惡火造成1大4小慘死，3樓鐵窗被燒黑。（記者李容萍攝）

桃園中壢民宅惡火1大4小慘死，當屋內遺體進行移靈時，巷內傳出家屬陣陣淒厲哭喊聲，令人鼻酸。（記者李容萍攝）

桃園中壢民宅惡火造成1大4小慘死，3樓鐵窗被燒黑。（記者李容萍攝）

