大稻埕煙火又爆衝突！刺青男挨嗆「兇什麼」 下秒猛拳打倒高壯男

2025大稻埕夏日節壓軸煙火秀昨晚間登場，首次施放的大型千輪煙火，現場湧入14.6萬民眾搶看，豈料過程中有2名男子疑似因為人潮推擠爆發口角，當街上演格鬥，一名刺青男子突出拳，導致另一人面部受傷。（翻攝自Threads）

2025/08/31 12:59

〔記者孫唯容／台北報導〕2025大稻埕夏日節壓軸煙火秀昨晚間登場，首次施放的大型千輪煙火，現場湧入14.6萬民眾搶看，豈料過程中有2名男子疑似因為人潮推擠爆發口角，當街上演格鬥，一名刺青男子突出拳，導致另一人面部受傷，大同警分局獲報將傷者送醫治療，涉案男子也在今（31）日凌晨0點30分到案說明，全案將依涉嫌傷害罪函送士林地檢署偵辦。

有民眾將衝突過程PO上社群平台，根據影片內容顯示，一名刺青男子與另名高大男子互相嗆聲，刺青男上前推擠高大男的肩膀，氣得撂下一句「我不看了可以了吧」？隨後掉頭離去，高大男反嗆「你兇什麼兇阿」！下秒刺青男衝上前將高大男打倒在地，現場民眾嚇得驚呼連連。

請繼續往下閱讀...

台北市觀光傳播局表示，約在昨晚7時20分有民眾發生口角，其中1名民眾遭另名男子毆打，警方在昨天晚間7時25分，接獲民眾報案，火速趕抵現場，調查後得知，犯嫌身分為71年次李姓男子，受傷的男子則為吳姓男子。

觀傳局表示，警方到場後，先將報案人帶至服務台醫護處由醫護人員進行包紮，並派員陪同至中興醫院診療驗傷，報案人欲對嫌疑人提起傷害告訴，該分局依規定受理。

觀傳局指出，經大同分局調閱影像辨識、追查相關事證鎖定涉嫌人，涉嫌人則在今天凌晨12時30分到案說明，全案將依涉嫌傷害罪函送士林地檢署偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法