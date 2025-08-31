為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    中壢火警5死！3樓鐵皮加蓋鐵窗恐阻逃生 疑電線走火釀災

    桃園市中壢區龍安街一幢民宅今天清晨發生火警，現場3樓火舌、濃煙不斷竄出，造成1大人、4孩童死亡慘劇。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市中壢區龍安街一幢民宅今天清晨發生火警，現場3樓火舌、濃煙不斷竄出，造成1大人、4孩童死亡慘劇。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/08/31 12:37

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市中壢區龍安街一間3層樓民宅今（31）日清晨5點31分發生重大住宅火災，造成1名女性成人緊抱4名孩童在3樓命喪火場悲劇，桃園地檢署主任檢察官李家豪上午帶同檢察官賴瀅羽前往現場勘驗，初步發現3樓為鐵皮加蓋、下樓逃生動線狹小，且對外有鐵窗阻隔，而3樓沒有神明廳也無廚房，起火原因恐為電線走火。

    檢方表示，確切失火原因還有待消防局火調人員勘後並經鑑定，而火災現場5名罹難者遺骸已經送往中壢殯儀館，檢察官將偕同法醫於今天下午相驗。

    警消調查，這間民宅屋內為三代同住，發現火警時受困5人為黃姓媳婦（35歲）與其10歲女兒、9歲兒子，另有黃女友人的10歲兒子、9歲女兒在暑假結束前夕來此同住；火警發生時，住樓下的屋主阿公、阿嬤幸運順利逃生，住在3樓的1大4小卻受困房內，且因鐵窗阻隔未能及時逃出而命喪火窟，阿公、阿嬤逃出後哭求消防人員趕忙救人。

    阿公向警、消人員說，他清晨被大火煙霧嗆醒，隨即接到媳婦以電話聯繫稱與小孩受困3樓，阿公拿著滅火器要上3樓滅火，卻因火勢、濃煙過大無法進入。家屬最終卻等來媳婦、孫子孫女慘死火場消息，痛哭不已、無法接受，令人為之鼻酸。

