    首頁　>　社會

    大學男生用「抱」阻女同學酒駕挨告 猥褻不成立仍判強制罪緩刑

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    2025/08/31 12:19

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東一個大學樂團男女成員在深夜練唱後飲酒作樂，1名女學生酒後要騎機車走人，男學生卻抱著不讓她走，因有碰觸到她的屁股及大腿，事後被她告，檢方依強制猥褻罪起訴，但男稱是為阻止她酒駕。台東地院法官認為現場有其他女同學在場可協助勸酒駕，實不必採強抱手段，判他猥褻不成立，但構成強制罪，判刑2月、緩刑2年，且禁止對她騷擾跟蹤。

    判決書指出，相關人等共6人是大學樂團表演小組成員，前年某日晚間在男同學住處練習結束後，2人先離開，1男3女原處飲酒至凌晨，1位女同學欲騎機車離開時，男在其住處前巷弄內，接續摟抱她的肩膀、後背，妨害她行動自由。

    女方認為該男在練唱時改編歌詞對她唱說「我想吻你」、「我想擁抱你」，想走又被強擁觸摸到臀部及大腿，感到嫌惡，檢方依強制猥褻起訴。男辯稱擁抱動機是阻止她酒駕，法官認為他對她摟抱、托抱時，雖有碰觸到甲女之肩膀、後背、臀部與大腿間之位置等身體部分，但女自己都不記得有被揉、捏、抓、撫摸，且在場之人均認他是為阻止酒駕，認為猥褻不成立。

    不過，法官認為他既已先取走她的安全帽，已可阻止酒駕，且可協同在場有2位女同學阻止酒駕，不須用強制的擁抱手段，判決成立強制罪。

