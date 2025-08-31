為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    石岡熱氣球嘉年華2天湧入19萬人 傳出民眾排隊糾紛衝突

    石岡熱氣球嘉年華，出現兩名男子勒脖衝突。（擷取自網路）

    2025/08/31 12:03

    2025/08/31 12:03

    〔記者歐素美／台中報導〕台中石岡熱氣球嘉年華活動，開幕兩天共湧進19萬人次，一對夫妻推著嬰兒車疑似因推擠問題發生爭吵，結果有兩名男子出現勒脖衝突，影片被Po上網路；東勢警分局今天表示，未接到報案，將加強活動現場巡邏和警力。

    網路threads影音爆料在石岡區熱氣球嘉年華活動，有民眾搭乘熱氣球疑似因為嬰兒車推擠問題而爆發肢體衝突。

    東勢分局今天表示，未接獲110或民眾相關報案紀錄，東勢分局除與主辦單位聯繫，請其加強排隊及動線之指引及疏導，並將強化員警活動會場安維勤務警力及蒐證能力，以維活動安全順暢，同時呼籲到場參加熱氣球嘉年華活動之民眾，要耐心排隊，聽從主辦單位工作人員指引。

    有網友表示，現場人潮擠爆，為了嬰兒安全和通行動線，民眾不應推著嬰兒車進入，看到畫面中嬰兒熱到頭髮全濕又進退不得，很不捨。

    台中石岡熱氣球嘉年華今天是最後一天，有來自日本愛媛縣吉祥物「蜜柑狗狗」等15顆繽紛熱氣球接力升空，午後結合野餐音樂會及閉幕光雕秀。

    台中市民政局長吳世瑋表示，活動昨天單日吸引15萬人次湧入，開幕首日4萬人，二天已突破19萬人次，今天閉幕總造訪人次可望創歷年新高，突破20萬人次。

