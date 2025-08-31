為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    少年公園抽菸揪出他是詐團收水手 警守株待兔再逮取款車手

    警方將詐騙集團收水手李姓少年及張姓取款車手移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/31 11:55

    〔記者陸運鋒／新北報導〕李姓少年因在新北市錦和運動公園抽菸被警方盤查，進而發現他竟是詐騙集團的收水手，警方按兵不動守株待兔，待另名張姓車手前來上繳20餘萬元贓款時逮人，並循線找到投資虛擬貨幣被騙的林姓婦人，詢後將李、張移送偵辦。

    中和警分局調查，錦和派出所陳姓及何姓員警，前天（29日）下午在中和錦和路巡邏時，發現17歲李姓少年正在錦和公園吞雲吐霧，影響其他運動民眾，經盤查身分後，李姓少年對於問答支吾其詞，檢視其手機內容後，才發現他是詐團的收水車手，正在該處等待取款車手上繳詐騙款項。

    警方指出，2名員警先將李姓少年控制行動後，並就地按兵不動守候，直到另名23歲張姓男子現身交付款項時盤查，才發現他稍早於新莊區，向75歲林姓婦人收取投資詐騙款項，確認為取款車手，立即將其上銬逮捕，並扣得詐款25萬2200元、工作識別證及手機。

    警方說，當天晚間循線找到林姓婦人後，才發現她在7月底時點擊臉書網址，進而落入投資泰達幣陷阱，未料第一次投資就被詐騙，警方詢後，將李姓少年依詐欺罪嫌移送新北地院審理，張男則依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    警方呼籲，詐騙集團常以金錢誘惑青少年擔任車手、收水手，提醒民眾切勿因一時貪念誤觸法網，將持續加強巡邏盤查與查緝，全力防堵詐欺案件發生。

    警方在公園攔下前來上繳詐騙款項的張姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

