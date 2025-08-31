為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中6歲童攀窗墜樓亡 疑好奇看中庭普度釀悲劇

    台中市6歲男童疑好奇想看社區普度，攀窗墜樓經送醫搶救仍不治。（示意圖）

    台中市6歲男童疑好奇想看社區普度，攀窗墜樓經送醫搶救仍不治。（示意圖）

    2025/08/31 11:49

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區昨（30）日下午驚傳墜樓意外，1名年僅6歲男童，疑好奇為了看在中庭的中元普度，從家中10樓房間窗戶墜落至社區中庭植栽區，雖緊急送醫搶救，仍因傷勢過重不幸身亡，檢方今（31）日將進行相驗，以釐清確切死因。

    據了解，事發當時，社區正舉行中元普度祭祀活動，廣場聚集不少住戶準備祭品，男童疑因好奇想觀看情況，獨自攀爬房間窗戶，不慎失足墜下，案發時，男童母親外出上班，父親則在客廳看電視，並未及時察覺異狀，直到進房查看時，發現孩子不見蹤影，而窗戶敞開，才驚覺大事不妙。

    父親見狀趕緊下樓尋找，赫然目睹愛子倒臥中庭，隨即報警並呼叫救護車，消防局救護人員獲報趕抵現場時，男童已無呼吸心跳，立即送醫急救，仍回天乏術。經查，男童是家中獨子，意外發生在短短幾分鐘內，令人鼻酸，而這起悲劇發生在社區普度的熱鬧氛圍中，瞬間轉為哀戚，鄰居們無不惋惜一個年幼生命意外殞落。

    至於轄區第五分局今天已報請檢察官相驗，釐清確切死因，並持續調查事故經過，警方也提醒，家中有學齡前或低年齡層孩童的住戶，務必加裝窗戶防墜設施或鎖具，避免類似憾事再度發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播