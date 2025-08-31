為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    辯稱帳篷木棍是「海廢」 基市府強勢取締大武崙沙灘違法攤販

    基隆市政府產業發展處與警察局聯合執法，業者占用沙灘部分，市府和警方會將相關事證，移送國有財產署和地檢署裁處。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府產業發展處與警察局聯合執法，業者占用沙灘部分，市府和警方會將相關事證，移送國有財產署和地檢署裁處。（圖為基隆市政府提供）

    2025/08/31 11:59

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市大武崙沙灘每到夏日遊客眾多，有一位媽媽8月24日在臉書「基隆人」貼文，指沙灘幾乎都是業者的遮陽傘、帳，引來民眾上網留言聲援；基隆市長謝國樑8月26日辦理會勘，強調要嚴格執法，但30日仍有業者繼續營業，市府今天（31日）上午無預警前往執法，業者還辯稱帳篷是供自己休息，插在沙灘的木棍是「海廢」。

    基隆市產業發展處（以下簡稱產發處）副處長黃毅維說，已蒐證業者的營業行為，要求移除，業者當下撤帳、拔棍，恢復沙灘原本面貌。業者占用沙灘部分，市府和警方會將相關事證，移送國有財產署和地檢署依法裁處。

    基隆市政府在勸導多日後，今天突擊大武崙沙灘強勢執法，要求在沙灘搭設棚帳做為營業據點，並在沙灘插設木棍的業者，不得繼續在沙灘搭帳做生意，並移除插在沙灘上的木棍。

    業者辯稱，他在沙灘搭設棚帳是要供自己休息，他也是在沙灘遊憩的人，不能在沙灘使用陽傘、帳嗎？黃毅維駁斥他的說法，指已完成蒐證，今天他有出租傘帳給2名客人，這處棚帳明顯就是做生意據點。他的角色是營業的人，不是一般遊客。

    當時大武崙沙灘上有插立4根大木棍，疑要占用該處沙灘，黃毅維也要求業者移除。業者說，那4根木棍是海洋廢棄物，不是他的。黃毅維再次告知業者已完成蒐證，詢問根4隻木棍是不是他插的？業者答是，並到沙灘拔除這4根木棍。

    黃毅維表示，市府持續勸導多日，並在今天與警方聯合執行取締勤務。針對現場業者占用沙灘部分，只要不是民眾合法承租使用的遮陽傘、帳篷或相關海域遊憩器具，都要求業者全部清運移出沙灘。#

