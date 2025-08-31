照 可惡「怪博士」跨境詐騙！女裝潢商慘被榨乾2000萬 房產也不保

警方循線逮捕蔡嫌（左）。（警方提供）

2025/08/31 11:25

〔記者許國楨／台中報導〕一個藏身柬埔寨的「怪博士」詐騙集團，操控台灣境內車手、水房與貸款通路商，設下假投資陷阱，讓台北市一名董姓女裝潢商慘遭榨乾，財損超過2000萬元，案經刑事局中部打擊犯罪中心追查，去年底到今年中旬發動四波搜索共逮捕16人，警詢後依詐欺等罪嫌送辦，檢方也在近日陸續偵結起訴。

刑事局中打第二隊長陳昭谷今天說明案情指出，董女在LINE上誤入假投資群組，被暱稱「怪博士」詐團誆稱可穩賺不賠，信以為真，陸續將積蓄匯入指定帳戶，等手中現金全數耗盡，集團又派出化名「毛經理」不動產貸款通路商，透過不知情地政士，將她名下房產設定抵押貸款。

請繼續往下閱讀...

但董女貸得700多萬元，仍被詐團「面交」輕易奪走，整體財損破2000萬元，案經該隊與嘉義、桃園警方組成專案小組，查出「怪博士」機房藏身柬埔寨，透過在台蔡姓（44歲）、毛姓男子（43歲）等人行騙，由蔡男擔任水房控盤與機房對接，毛則扮演「貸款通路商」，誘騙董女抵押房地產取得貸款。

專案小組鎖定金流後，去年11月起陸續發動4波搜索，先查獲車手拘捕蔡嫌，並在今年6月23日將毛嫌逮捕到案，查扣相關贓證物，經清查，除董女外，還有25名被害人被以同樣手法詐騙，總財損高達2千5百多萬元。

此外，檢警同步向法院聲請查扣犯罪所得，成功凍結蔡嫌名下市值逾500萬元不動產，以及銀行帳戶內40萬餘元存款，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例罪嫌偵辦，蔡等4人聲押獲准，毛則以10萬元交保，台北及嘉義檢方也在近日陸續偵結起訴。

警方逮捕涉案車手。（警方提供）

警方查扣的贓證物。（警方提供）

「怪博士」詐團犯案流程圖。（警方提供）

警方逮捕毛嫌（右一）。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法