即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　社會

    雪隧車輛冒濃煙南北向均封閉 車輛大排長龍

    雪隧今天上午傳出火燒車，消防人員到場發現休旅車引擎室冒煙，及時撲滅。（圖由警方提供）

    2025/08/31 10:16

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕國道5號南下23.1公里處雪山隧道內，今天（31日）上午9點22分傳出火燒車，南北向一度預防性封閉，因適逢週日交通高峰期，沿線車輛大排長龍。消防人員到場發現休旅車冒煙，及時撲滅濃煙，9點53分全線開放通行。

    事發當下，一輛休旅車行經雪隧途中，車子引擎室突然冒煙，宜蘭縣及新北市消防局均出動消防車，國道公路警察局第9公路警察大隊通報高公局坪林行控中心，雪隧也啟動預防性封閉。

    消防車抵達現場後迅速撲滅休旅車的濃煙，車上僅有66歲許姓駕駛，駕駛人沒有受傷，事故車輛在9點50分排除，9點53分全線開放通行，詳細原因尚待釐清。

    國9隊呼籲駕駛人上路前做好車輛保養與檢查，開車行駛國道時，車子如果發生火燒車，車上人員離開車子後，請至車輛下游等待救援，記得要「面向車道」警戒後方來車，並撥打110或1968求助，等待警方及消防人員救援。

    雪隧今天上午傳出火燒車，實施預防性封閉。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    雪隧火燒車預防性封閉，沿線車輛大排長龍。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    雪隧發生火燒車後，管制車輛進入，隧道內全面淨空。（圖由警方提供）

    消防車進入雪隧內撲滅火燒車的濃煙。（圖由警方提供）

    熱門推播