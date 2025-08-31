為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男子討債猛打逾70老翁胸口討到百元 法官判刑6月

    士林地院近日審結，認定傅男觸犯恐嚇取財罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    士林地院近日審結，認定傅男觸犯恐嚇取財罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2025/08/31 10:30

    〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名70多歲陳姓老翁因兒子在外積欠債務，去年7月19日晚間，被男子傅天佑及郭品陞找上門。兩人砸毀陳翁手機、電視後，猛打其胸口，更用腳踹臉及肚子，逼得陳翁交出身上僅有的1百餘元及證件。士林地院近日審結，認定傅男觸犯恐嚇取財罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

    檢警調查，傅、郭二人於案發當時前往陳翁家中，要求他支付兒子積欠的債務，但陳翁拿不出錢，激怒傅、郭二人，先是砸毀陳翁電視及手機，接著用手搥其胸口、腳踹臉頰、腹部，更惡劣的是還拿菸頭燙傷對方。

    陳翁不堪虐打，只能交出身上僅有的1百餘元、身分證、健保卡、存簿等，傅、郭二人才悻然離去。陳翁等兩人走後，趕緊報警。警方循線追查，揪出傅、郭二人。

    檢察官偵訊後，認定22歲傅天佑、19歲郭品陞，涉犯恐嚇取財、傷害及毀損等罪，從較重的恐嚇取財罪論處，依法提起公訴。

    法院認為，傅、郭（另案審理），為了催討陳翁之子積欠的債務，竟傷害陳翁，造成對方內心承受莫大恐懼且危害社會治安；考量傅男犯後承認犯行，且審理時已與陳翁達成和解，全數賠償，取得陳翁原諒，故依恐嚇取財罪判處傅男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播