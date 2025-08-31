男子討債猛打逾70老翁胸口討到百元 法官判刑6月

士林地院近日審結，認定傅男觸犯恐嚇取財罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名70多歲陳姓老翁因兒子在外積欠債務，去年7月19日晚間，被男子傅天佑及郭品陞找上門。兩人砸毀陳翁手機、電視後，猛打其胸口，更用腳踹臉及肚子，逼得陳翁交出身上僅有的1百餘元及證件。士林地院近日審結，認定傅男觸犯恐嚇取財罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

檢警調查，傅、郭二人於案發當時前往陳翁家中，要求他支付兒子積欠的債務，但陳翁拿不出錢，激怒傅、郭二人，先是砸毀陳翁電視及手機，接著用手搥其胸口、腳踹臉頰、腹部，更惡劣的是還拿菸頭燙傷對方。

陳翁不堪虐打，只能交出身上僅有的1百餘元、身分證、健保卡、存簿等，傅、郭二人才悻然離去。陳翁等兩人走後，趕緊報警。警方循線追查，揪出傅、郭二人。

檢察官偵訊後，認定22歲傅天佑、19歲郭品陞，涉犯恐嚇取財、傷害及毀損等罪，從較重的恐嚇取財罪論處，依法提起公訴。

法院認為，傅、郭（另案審理），為了催討陳翁之子積欠的債務，竟傷害陳翁，造成對方內心承受莫大恐懼且危害社會治安；考量傅男犯後承認犯行，且審理時已與陳翁達成和解，全數賠償，取得陳翁原諒，故依恐嚇取財罪判處傅男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

