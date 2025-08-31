夫撞傷人 妻出面頂替後認罪判拘役、緩刑2年

陳姓妻子為丈夫出面頂罪，嘉義地院判處拘役30天、緩刑2年。（記者丁偉杰攝）

2025/08/31 09:52

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕柳姓男子駕駛小貨車撞到洪姓機車騎士，致洪男受傷，柳男陳姓妻子事後向警方謊稱她是肇事駕駛，結果被抓包，檢方考量陳女於警詢中即坦承犯行，且賠償洪男4萬元，向法院聲請簡易判決，朴子簡易庭日前依頂替罪判陳女拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付2萬元。

簡易判決指出，柳男今年5月4日下午3時許，駕駛小貨車搭載陳姓妻子，行經朴子市某私人土地時，因剎車不及，撞上機車騎士洪男，致洪男頸椎損傷、左手及左膝挫傷、肢體擦傷。

請繼續往下閱讀...

陳姓妻子為讓丈夫脫免過失傷害刑事責任，事後向到場員警謊稱她是肇事駕駛，並以駕駛人身分接受詢問，且於事故現場接受酒精濃度檢測後，於紀錄表簽名，後來員警調取監視器錄影畫面察覺有異，始查悉陳女為丈夫頂替犯罪。

朴子簡易庭表示，陳女所為影響犯罪偵查正確性，並妨害司法公正性，所為並無可取，惟考量她在警詢時即坦承犯行，員警隨即改向柳男進行車禍案件後續調查處理，且已與洪男調解成立，並當場給付賠償金4萬元，陳女無前科，因一時失慮，致罹刑章，考量犯後坦認犯行，依頂體罪，判拘役30日，得易科罰金，1千元折算1日，緩刑2年，並向公庫支付2萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法