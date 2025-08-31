屏縣1至8月大學生車禍逾3600起 開學前夕警推騎車安全影片

屏東縣政府警察局剪輯「畢業證書不該用車禍換來」機車騎乘安全宣導影片，以真實事故畫面提醒學生注意交通安全。（屏東縣警局提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣今年1至8月涉及大學生的車禍超 過3600起，新學期即將展開，許多大學新生初次接觸機車，因經驗不足、路況不熟或缺乏防禦駕駛觀念常致事故發生，屏東縣政府警察局剪輯「畢業證書不該用車禍換來」機車騎乘安全宣導影片，以真實事故畫面與具衝擊力的旁白，引導學生建立正確駕駛觀念。

影片強調「轉彎不讓直行車，不只是違規，更可能奪命」、「多等三秒，換來一輩子的安心」，提醒年輕騎士，速度不是安全的保證，快，不代表能安全到達；慢，才有機會平安抵達。

依據警察局統計，今（2025）年1至8月間，屏縣發生涉及18至22歲大學生的道路交通事故共3650件，造成2147人傷亡，其中死亡車禍4件4人，雖事故總件數較去（2024）年同期減少549件、傷亡人數減少392人、死亡車禍減少2件2人，但事故量仍居高位。

進一步分析，常見肇因包括「未保持行車安全距離」、「轉彎車未禮讓直行車」、「分心駕駛（恍神、緊張、心不在焉）」與「闖紅燈」等，顯示許多學生在取得駕照後，尚未建立完整駕駛安全意識。警察局表示，將持續針對無照駕駛、危險駕車、超速及闖紅燈等重大違規項目加強取締。

屏縣警察局長甘炎民提醒，大學生趕上課是日常，但「安全」才是人生中最重要的一堂必修課。剛拿到駕照的年輕學子，對車輛性能和道路環境往往還不熟悉，一旦遇到突發狀況，容易反應不及、釀成事故。因此，不論是學生本身或家長，都應一起重視交通安全。

