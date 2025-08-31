為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    花蓮前監獄管理員指侵武術女學員 法院重判應服刑16年

    花蓮監獄姜姓前主任管理員在外擔任跆拳、武術教練，涉嫌多次指侵少女，花蓮地方法院依妨害性自主等罪判處應執行16年徒刑。（情境照）

    花蓮監獄姜姓前主任管理員在外擔任跆拳、武術教練，涉嫌多次指侵少女，花蓮地方法院依妨害性自主等罪判處應執行16年徒刑。（情境照）

    2025/08/31 10:09

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮監獄姜姓前主任管理員在外擔任跆拳、武術教練，2022年暑假訓練學員時涉嫌用手指摸少女並用手指侵入，檢警2023年8月把姜男起訴，花蓮地方法院審理後認為被告姜男利用女學員暑假住宿集訓時，趁睡覺時指侵少女多次，依妨害性自主等罪判處應執行16年徒刑，還可上訴。

    64歲姜男長期擔任武術教練指導國中、小學員，檢警調查，2022年暑假被告指導學生武術，要求男女學員們在每周五、六兩晚留宿住處集訓，姜男趁晚上睡覺時間偷摸女學員胸部、下體，受害少女驚醒後抗拒，反遭姜姓教練威脅要把家人們退訓、送監獄吃牢飯等等，女學生擔心家人參賽資格受到影響隱忍，姜姓教練變本加厲，從襲胸、摸下體等猥褻到直接用手指侵入。

    被害少女只要強力反抗就會被威脅，且訓練時家人們都會被教練打的很用力，少女隱忍多次，姜姓教練得寸進尺還用舌頭舔，少女甚至用自殘方式抵抗教練性侵，但被害少女擔心家人會被教練報復，一直隱忍到2022年10月才跟家人透露不想要繼續去練，但被害少女為顧及名譽及兩家好友關係，輕描淡寫說自己只是被教練摸胸而已，家長誤以為被性騷後後相當生氣，姜姓教練辯稱只是訓練不小心碰到，用20萬元想要息事寧人。

    不料被害少女精神狀況每下愈況，2022年12月學校老師發現異狀，經過深入輔導訪談後，少女才透露不只有被姜姓教練性騷而已，而是教練有用手侵入，校方啟動通報，檢警介入調查。法院審理後認為，被害少女鑑定後符合創傷後壓力症候群，解離表現加劇，精神症狀開始惡化，多處在憂鬱與焦慮的情緒狀態，且對外界感覺不安全，持續有入睡困難、哭泣及緊張與焦慮所產生冒冷汗、心跳加快、喘不過氣等身心狀況。

    法院依相關證據認為，被告姜姓教練曾擔任執法人員，與被害人一家為多年好友，本應具有法治觀念，卻辜負自己為人師表職責及好友信賴，多次對少女乘機、強制性交行為，事後更以對少女家人不利來威脅致不敢對外聲張，犯後否認犯行、犯後態度不佳，對被害人身體、心靈打擊之重，依成年人故意對少年犯乘機性交罪、犯對未滿十四歲女子為強制性交罪判處應執行16年徒刑。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

