    社會

    怪怪的！台中嬤砸9.6萬買遊戲點數？員警雨中拉鋸追真相

    警方追出超商冒雨攔下林婦。（警方提供）

    2025/08/31 10:38

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名七旬阿嬤走進超商，開口就要買價值近10萬元遊戲點數，但樸實穿著與年紀，卻搭配如此「潮」消費舉動，立刻引起巡邏中員警警覺，但阿嬤面對詢問轉身就想離開，員警仍不顧大雨傾盆追出超商攔下，直到拿出相關案例佐證，阿嬤才恍然大悟，驚覺差點落入騙局，辛苦積蓄險些化為流水。

    第三分局健康派出所員警游騰元、涂瑞麟28日上午巡邏中獲報，南區五權南路某超商有民眾疑遇詐趕抵，發現73歲林婦正拿著一疊96張千元鈔票，準備在櫃檯購買遊戲點數，員警出聲關心，她卻顯得不耐煩，甚至氣憤丟下一句「我不買了，不行嗎」，便逕自離去。

    由於林婦年紀與消費行為明顯不符常理，警方不敢大意，追出超商冒雨將準備騎機車離去的她攔下，經過一番勸說，她才慢慢卸下心防道出原委，坦承透過網路認識一名國外網友，對方稱車輛及物品遭海關扣留，需支付一筆金額才能通關，得知對方資金不足，才會自掏腰包依指示購買點數，幫網友解決燃眉之急。

    警方當場揭露這正是典型假交友詐騙，並透過手機搜尋相關案例給她對照，眼見畫面與自身遭遇如出一轍，林婦瞬間驚醒，差點成為詐團眼中的「代宰羔羊」，她連忙承諾返家後立即封鎖對方，並頻頻向警方致謝，直說「幸好你們冒雨攔下我，不然錢就沒了」

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    林婦到超商要砸9.6萬買遊戲點數。（警方提供）

    經警方拿出相關案例，林婦才驚覺險遇詐。（警方提供）

