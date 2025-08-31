中配再犯非法匯兌涉共諜案才落網 法官痛斥「不宜寬貸」

中國籍女子田曦首次非法匯兌獲緩刑3年，再犯遭判8年，法官痛斥「不宜寬貸」。（資料照）

2025/08/31 10:34

〔記者陳彩玲／台北報導〕中國籍配偶田曦涉非法地下匯兌已不是頭一樁，本報調查，2020年7月她替一名同鄉、綽號「巴娜娜」的女子，將詐騙贓款換成人民幣，經手上百萬元，因坦承犯行、無前科，並繳回5千餘元犯罪所得，獲判緩刑3年。未料，她在此案審理期間另起爐灶，直到2023年因涉扯鈴教練共諜案被逮，檢調才揪出其有意妨害金融交易秩序，非法匯兌金額已高達上億元，今年遭台北地院重判8年徒刑，法官痛斥「不知悔悟、不宜寬貸」。

據了解，「巴娜娜」疑似為詐騙集團成員，2020年間，她找田曦幫忙把詐騙贓款換成人民幣，不知情的田曦交付自己在台申辦的銀行帳戶，並於收到「巴娜娜」款項後，依當時匯率換算，透過中國支付寶及微信轉帳，將人民幣匯給「巴娜娜」，1個月經手1百萬餘元，從中獲利5595元。

新北地院審理時，田曦坦承犯行，並自動繳交全部犯罪所得5595元，被依違反銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪，判1年8月徒刑，法官審酌，田曦沒有前科、素行良好，又基於無法返回中國，為求方便兌換在台生活費所需，始為本件犯行，犯罪動機單純，且犯罪期間僅1個月，另考量其於偵審中均已自白犯罪，犯後態度尚佳，予以緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後2年內，接受法治教育8小時。

至於田曦涉幫助「巴娜娜」詐欺部分，新北地檢當時調查後予以不起訴。未料，田曦犯案動機並不單純，2021年1月第一次觸法被起訴後，隔月又另起爐灶，新北地院審理期間，她甚至利用通訊軟體創群組，尋找有匯兌需求的客戶，直到2023年因扯鈴教練魯紀賢共諜案遭台北地檢署逮捕、17本帳冊全被查扣，才揪出她非法匯兌金額已達上億元。台北地院審理後痛斥「不知悔悟、不宜寬貸」，今年6月重判8年徒刑。

