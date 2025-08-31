地下匯兌暗語「有沒有毛爺爺」 中配經手1.9億不認帳

中國籍女子田曦涉從事非法地下匯兌，利用微信、Line等通訊軟體，以「有沒有人有毛爺爺」等訊息作為暗語。（示意圖，法新社）

2025/08/31 10:34

〔記者陳彩玲／台北報導〕檢調偵辦扯鈴教練共諜案，意外查出中國籍配偶田曦涉於2021年起，利用微信、Line等通訊軟體，以「有沒有人有毛爺爺」等訊息作為暗語，從事非法地下匯兌，並從其住家等處查扣17本疑為地下匯兌帳冊。台北地院審理後認定田女經手匯兌金額高達1.9億，從中獲利415萬元，法官審酌她否認犯行，依銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪，重判8年徒刑。

判決指出，田女從2021年2月起，從事非法新台幣與人民幣匯兌業務，並自2022年8、9月起，與「本本」、「奔跑的蝸牛」等地下匯兌業者合作，透過微信群組，不定期以「有沒有人有毛爺爺」等訊息作為暗語，招攬、接洽有匯兌需求的客戶、議定兌換匯率、匯兌金額，辦理地下匯兌業務。

請繼續往下閱讀...

據了解，檢調於2023年8月前往田曦住家執行搜索，查扣17本筆記本，裡頭記載歷多筆非法地下匯兌的交易數額，以及多間銀行存摺，法院最終認定，其經手匯兌金額達1億9417萬5365元，並從中獲利415萬2384元。

至於田曦涉替魯紀賢收取中共情工人員報酬部分，檢方從微信對話紀錄查出，田曦曾提供四川成都郵局的帳戶帳號給魯紀賢匯人民幣，魯紀賢則提供藝人郭書瑤的弟弟郭伯廷等5名手下，在台的銀行帳戶帳號，讓田女存入匯兌後的新台幣，雙方從2022年7月起，合作至2023年7月，交易金額逾百萬元。

台北地院審理時，田曦否認犯行，但法院認定，相關卷證資料已足以證明田女與「本本」、「奔跑的蝸牛」等地下匯兌業者，共同合作辦理地下匯兌。法官痛批，田曦危害國家金融政策的推展、妨害金融交易秩序，依違反銀行法第29條第1項非銀行不得辦理國內外匯兌業務，因犯罪獲取的財物或財產上利益已逾1億元以上，及同法第125條第1項後段非法經營銀行業務罪，判8年徒刑。

相關新聞請見：

組共諜集團吸收軍人 扯鈴教練魯紀賢判10年半、郭書瑤弟弟判3年10月

獨家》涉地下匯兌一審判8年收押 中配竟嗆：台灣政府憑什麼押我

中配再犯非法匯兌涉共諜案才落網 法官痛斥「不宜寬貸」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法