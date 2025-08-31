獨家》涉地下匯兌一審判8年收押 中配竟嗆：台灣政府憑什麼押我

中國籍女子田曦涉在台非法辦理新台幣與人民幣匯兌業務，一審判8年徒刑。（資料照）

2025/08/31 10:33

〔記者陳彩玲／台北報導〕中國籍配偶田曦涉替扯鈴教練魯紀賢收取中共國家安全部情工人員交付的上百萬元報酬，另被查出在台非法辦理新台幣與人民幣匯兌業務，經手上億元，一審被重判8年徒刑。8月中旬，田女限制出境出海處分將屆滿，台北地院另開調查庭，並傳喚其到案，法官訊後認定田曦涉重罪，且有逃亡之虞裁定收押，但田女不滿被羈押，在法庭上怒嗆法官：「台灣政府憑什麼押我？」

據了解，田女依親在台居留滿4年後，於2022年向移民署申請長期居留證獲准，但隔年被查出捲入扯鈴教練共諜案。檢調調查，魯紀賢在台替中共報人員發展組織，吸收國軍現退役軍人，檢調從其工作的安全屋扣得「蔡英文總統班機出訪行程」、鳳翔專案等機密資料，並透過非法從事地下匯兌的田女收取中共情工人員上百萬元報酬。

檢調抽絲剝繭發現，田曦另涉長期在台辦理新台幣與人民幣匯兌業務，2023年11月依銀行法等罪嫌將她起訴。台北地院審理後，發現田女，經手匯兌金額高達1.9億元，今年6月底依法重判8年徒刑。全案目前已有被告提上訴，將由高等法院進行審理。

由於田女限制出境出海強制處分將屆滿，又碰上移民署、調查局等單位開會研議，欲廢除其長期居留證，檢方立即遞補充理由狀告知法官此情，台北地院審酌全案卷證資料尚未移至二審，於8月中旬再開調查庭，傳喚田女到案，訊後法官認定她涉犯重罪，且有逃亡之虞，裁定羈押。

據悉，田女在法庭上得知遭收押，愣了幾秒後向法官詢問「我不能出去了嗎」，後來被法警上銬時情緒潰堤，怒嗆法官「台灣政府憑什麼把我押起來。」隨即遭法警帶至拘留室，送往看守所。

