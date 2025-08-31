為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    日薪1萬？男子應徵車手 遭檢察官求刑逾8個月

    警方當場逮捕擔任車手的陳男。（圖由民眾提供）

    2025/08/31 10:11

    〔記者歐素美／台中報導〕陳姓男子在臉書上發現日領1萬元的工作，經線上面試後便加入LINE工作群組，並依詐騙集團指示先至超商列印工作證及投資款收據及購買印泥、筆、文件夾，再至指定地點向投資人收款，台中市大雅警分局日前巡網發現以「公益社團、高股息投資」等字眼引誘大眾加入投資LINE群之假投資廣告，故意依詐團指示相約在潭子區面交投資款50萬元，當場逮捕前來收款的陳男，檢察官近日並起訴陳男並求處8個月以上刑期。

    大雅警分局在今年6月執行網路巡邏時，發現以「公益社團、高股息投資」等字眼引誘大眾加入投資LINE群的假投資廣告，假群友則持續「敲邊鼓」展示獲利戰績，員警見又是假投資詐欺「套路」，為避免更多民眾受騙，遂將計就計進行查緝。

    員警首先表示投資興趣並假意與「操盤老師」相約在潭子區面交投資款50萬元，詐騙集團隨後指派1名出示投資公司「外務人員」工作證的陳男（30歲）前來取款，旋即被埋伏四周的員警一擁而上逮捕。

    陳男供稱在臉書上發現日領1萬元的工作，經線上面試後便加入LINE工作群組，並依詐騙集團指示先至超商列印工作證及投資款收據及購買印泥、筆、文件夾，再至指定地點向投資人收款。

    陳嫌遭逮後隨即遭法院裁定羈押，台中地方檢察署檢察官以陳嫌破壞公眾對金融市場和投資機會的信任，對社會的危害深遠，依詐欺、洗錢、組織犯罪及偽造文書等罪嫌，向法院求處有期徒刑8個月以上。

    大雅警分局提醒民眾在網路上求職時要小心查證，現有許多徵才訊息，諸如徵「家庭代工」、「代匯抽傭」、「理財專員」等，多是詐騙集團藉以騙取求職者的金融帳戶，或遙控求職者前往領取詐欺贓款，讓求職者成為詐騙集團洗錢的「替死鬼」，求職者一旦遭逮，縱辯稱對詐欺一事不知情，仍多半會遭法院判決有罪，不可不慎！

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

