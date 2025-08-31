台中暗夜機車對撞 男騎士噴飛稻田送醫不治

台中大里鐵路街昨晚發生機車對撞車禍，謝姓騎士的機車噴飛進稻田裡，送醫傷重不治。（記者陳建志翻攝）

2025/08/31 09:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區鐵路街昨晚發生1起死亡車禍，45歲謝姓男騎士騎機車行經大里鐵路街時，與對向49歲騎機車載女兒的林女撞上，謝男連人帶車噴飛到一旁稻田，林女和女兒也受傷倒地，3人皆受傷送醫，謝男因傷重送醫1個多小時後宣告不治，詳細事故責任和原因警方將進一步釐清。

這起車禍發生在昨晚9點29分左右，當時謝姓男子（45歲）騎乘機車沿大里鐵路街往六順路方向行駛，對向的林姓女子（49歲）則騎機車載16歲的女兒要回家，兩輛機車行經鐵路街185號前撞上。

林女和女兒倒地受傷，謝男則連人帶車噴飛到一旁的稻田，消防人員獲報到場將3人送醫，謝男因傷重，到院後醫護雖全力搶救仍在晚間11點3分宣告不治，林女和女兒雖全身多處擦挫傷，所幸意識清楚無大礙。

林女初步表示，看到對向謝男的機車就撞上了，兩名駕駛經酒測都無酒精反應，詳細肇事責任和原因警方須進一步調查釐清。

台中大里鐵路街昨晚發生機車對撞車禍，林女載女兒返家人車倒地，所幸兩人無大礙。（記者陳建志翻攝）

