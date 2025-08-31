不只是刑案 各類警務工作都有獎勵金價目表

台北市警局前文山一分局陳姓偵查隊長（中）訊後12萬元交保。（資料照）

2025/08/31 09:43

〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓隊長此次因公積金被檢調約談，引起警界議論紛紛，其中關鍵在於，他被控要求同仁把工作獎勵金按比例上繳。其實為了鼓勵同仁、提升士氣，各警察機關都有編列獎勵金預算，台北市警局刑警大隊在今年度的預算中，就編列至少3千萬元的刑案相關獎勵金；其實不只刑案，警務相關工作的獎勵金都有「價目表」，團體獎金最高可拿2百萬元。

行政院為了激勵警務人員，在2022年12月公告「警察機關工作獎勵金發給辦法」，此辦法中的獎金類別，分為刑事、保安、保防、外事、交通、警務，以及大型勤務或重要勤務的獎勵金。

請繼續往下閱讀...

以刑事類獎勵金為例，檢肅黑道有功者，個人獎金最多可以拿20萬元；查獲各類長短槍枝，每支的團體獎金最高18萬元，查獲槍彈工廠每案團體獎金最多50萬元。如果偵破特殊、重大的刑案或妨害電腦使用案，團體獎金最高2百萬元。

此外，處理聚眾活動、臨檢工作、維護選務、重大交通事故、特種勤務、維護風紀有功者，個人獎金從5千元至10萬元不等，團體獎金則從5萬元至1百萬元不等。

不過，承辦此類業務的警官強調，這張價目表是獎金「上限」，實際發放的金額，則必須依照案件情況、各警局預算的編列來發放。

另名偵查隊長也說，重大刑案不可能由單一警務人員破獲，幾乎都需要友軍來支援勘驗、查訪、跟監、搜索、查贓、偵訊等，甚至是後勤、人事、文書等流程。因此刑案獎金若超過5萬元者，通常會依提成分配給直接出力人員、單位正副主管、協辦單位等，但直接出力人員至少可拿82%獎金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法