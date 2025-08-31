警界公積金「錢小事大」 北市警明定個人獎勵金不得納入

台北市警局前文山一分局陳姓偵查隊長（中）訊後12萬元交保。（資料照）

2025/08/31 09:49

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局前文山一分局偵查隊陳姓隊長，被控2年前擔任刑警大隊偵八隊長期間，疑要同仁按一定比例將破案獎金納入公積金，日前被檢調約談後以12萬元交保。對此，台北市警局表示，對於公積金使用，北市警有一套完整規範，其中明定「不得將發給同仁之個人工作費用或獎勵金納入公積金」。

據悉，陳姓隊長疑要同仁把破案獎金上繳作為公積金，例如獲得5千到1萬元要繳20％，超過1萬元要繳30％。不過，當時隊上有同仁「積極抵抗」，最終只有兩位同仁先後破獲兩案後上繳，金額只有數千元；金額雖然不多，卻被檢方認為涉犯貪汙治罪條例。

一名高階警官指出，警界正式的「公積金」，其實是以「機關」為單位，開設機關帳戶，來收支使用管理款項，像各警局或各分局。一般來說，分局轄下派出所或是各科室，沒有辦法申辦機關帳戶，也因此，偵查隊或派出所的公積金，其實概念更像是「班費」，通常由擔任「總務」職位的同仁來負責保管。

警政署為使公積金使用公開透明，訂立「警察機關收受各項團體獎勵金、慰問金、加菜金等經費收支作業注意事項」，各縣市警察局以此為基礎，另外再設立相關規定，像北市警也訂立「台北市警局暨所屬機關公積金使用管理注意事項」。

以北市警為例，北市警明定公積金收入來源，只有編列的預算、上級機關或其他機關慰問的團體獎金、外界捐款，最重要的是明訂不得將同仁個人獎金納入。

為了避免公積金變成某些不肖警官的「小金庫」，也明文規定，支出必須以同仁使用為主並考量全體福利，像是團體名義支付的紅白包、迎新送舊餐費、自強活動、慶生會、慰問金等；就算有其他事項想以公積金支出，也必須經單位4分之3以上在職者同意，更必須按月公布收支明細。

北市警強調，各單位狀況不同，因此公積金使用範圍、分配方式等，只要與市警局規定不牴觸，並無要求全部一致。為了防弊，督察室與政風室每年至少會辦理一次稽核，必要時不定期稽核，外勤單位也會由駐區督察不定期抽查。

