持有930萬金飾「最高機密」？ 假檢警老哏連環騙

警方逮捕施姓車手頭。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/31 09:51

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市林姓老翁遇到假檢警詐騙，對方謊稱他涉入一件擄人勒贖案件，詐團對話期間意外得知他家中存放有價值930萬元的金條、金飾，於是要求將這些值錢物品交給「專人」，拿去法院進行「資產公證」，還謊稱擄人勒贖案的肉票尚未獲釋，不可走漏消息，是「最高機密」。林翁事後察覺異狀報警，警方循線逮到2名車手，但金條已不知去向。

警方調查，七旬林姓老翁日前在家中接到一通詐騙電話，對方謊稱是電信公司人員，聲稱他身分遭盜用，隨後又有警察、檢察官先後打電話給他，謊稱他涉入一起擄人勒贖案件。詐騙集團成員還透過手機通訊軟體跟他聯繫，再傳偽造「服務證」、「傳票」及「凍結命令」等文件，製造案件逼真氛圍。

林信以為真，急忙想證明自己清白，詐團成員打蛇隨棍上，於是又問起他的經濟情況，他慌忙中說出家中存放有價值約930萬元的金條、金飾；詐團這時又騙，要求他將這些物品交給法院人員，聲稱要拿去法院進行「資產公證」。詐團還騙他，擄人案的肉票尚未獲釋，走漏消息會危害肉票性命，是「最高機密」。

林被騙得團團轉，最後在本月7日與詐騙集團假扮的法院人員，相約在台北市杭州北路路交付財物。但他事後靜下心來越想越怪，跑去附近派出所報警，這才發現被騙。

警方事後調閱監視器畫面追查，根據車手離去動線與使用的交通工具，最終鎖定趙姓車手與施姓車手頭。警方兵分兩路，近期先後前往台中西屯區逮捕趙嫌，再於台北市萬華區逮捕施嫌。

警方說，施嫌被捕時，身上還有當天早上才收來的詐騙贓款46萬元，但林姓老翁被騙走的金條已經不知去向。警方最後將兩人分別依刑法詐欺罪及洗錢防制法送辦，同時持續向上追查詐騙集團幕後主嫌。

趙姓車手（右）與林姓被害人面交。（記者王冠仁翻攝）

